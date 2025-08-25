Campeggio abusivo e guida fuori strada: sanzioni nel Parco Bracciano-Martignano

Si riceve e si pubblica

Squadre interforze in azione sul territorio protetto. Controlli, identificazione e multe dei trasgressori

Campeggio abusivo e guida di veicoli fuori strada, una decina di indentificati, sequestro di materiali e sanzioni per i trasgressori: è questo il bilancio del blitz condotto all’alba di venerdì 23 agosto 2025, squadre interforze di Guardiaparco del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano e della Polizia Locale di Anguillara Sabazia (Roma) hanno perlustrato l’area naturale protetta nella zona del lago di Martignano identificando una decine di persone che campeggiavano e bivaccavano abusivamente, alcuni risultati anche senza fissa dimora. I Guardiaparco hanno elevato una decina di verbali di accertamento amministrativo, sequestrando tende, sei sanzioni invece per circolazione fuoristrada di veicoli a motore.

L’ente di gestione del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano ricorda che il lago di Martignano è un area particolarmente importante dal punto di vista ambientale e naturalistico, rientrando nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) della rete ecologica europea Natura 2000, istituita per tutelare biodiversità e habitat naturali e seminaturali. Qui infatti, nei mesi invernali, sverna un’importante numero di uccelli acquatici, in particolare i fistioni turchi (Netta rufina), anatre molto rare che fanno del lago il più importante in Italia per il loro svernamento. E purtroppo comportamenti scorretti, oltre a procurare degrado e disturbo all’ecosistema, spesso scadono persino nell’abbandono di rifiuti e nell’accensione fuochi, vietati su tutto il territorio del Parco, causa anche di pericolosi incendi.

Previo pagamento della sanzione, gli interessati possono richiedere il dissequestro del materiale rivolgendosi alla sede dell’ente Parco (Servizio Guardiaparco, in Via Aurelio Saffi 4/a Bracciano, Roma) che, per la fattiva collaborazione, ringrazia la Polizia Locale di Anguillara Sabazia e la ditta incaricata alla rimozione dei rifiuti.