Music Life, a Trevignano musica e storie di solidarietà con Gianfranco Venturi

Gianfranco Venturi, music life a Trevignano

30  anni  a scegliere vestiti, 30 anni a cogliere dettagli, 30 anni a maneggiare tessuti,  30 anni a indovinare  da un sorriso che quello  è il capo giusto;   30 anni a cambiare la vetrina; 30 anni ad organizzare eventi; 30 a dire: “mollo tutto e me ne vado”.

30 anni in un negozio pensando che il tuo lavoro, tutto il tuo mondo sia vendere il prossimo vestito o, se va bene, il prossimo campionario. 30 anni in cui la tua vita cambia e sei cambiato tu. Dentro al negozio è passata la tua vita ma anche la vita degli altri, che non sono più semplici clienti da imbonire ma amici da guardare, dentro e fuori dagli specchi.

Ti basta una espressione diversa per cogliere un campanello di allarme; in qualche modo, incredibilmente, non vendi più abiti per esaltare corpi, vendi sensazioni per curare l’anima.

Ed allora sfilate per mettere in passerella la vita, per sciogliere in un sorriso un pianto represso, che solo tu hai colto.  Perché,  dentro al negozio di fiducia,  le donne si sono tolte gli abiti ed hanno mostrato l’anima; un po’ alla volta.

Volevi solo creare sogni, dentro una piazza che si trasformava in piazza di Spagna, ed invece ti confronti con il dolore: il tuo dolore. Ti confronti con la paura: la tua paura. Tu che sognavi di fare il prestigiatore che trasforma  Cenerentola in principessa, sei nascosto in un angolo a piangere le principesse che se ne sono andate,  con un pezzo della tua vita.

30 anni per costruire una solida attività commerciale,   con molti successi e tante difficoltà;  con i sogni ho costruito il mio sogno ma ora la mia solida attività deve servire a creare speranze. Le mie donne  sono  fantastiche combattenti. Non saranno principesse ma sono pronte ad affrontare ogni ostacolo ed io sarò con loro.  Affineremo le nostre armi per sconfiggere il nemico con la ricerca, i nostri medici sono preziosi alleati ma  bisogna fare di più: un progetto importante la psicoterapia oncologica,  perché, le donne che hanno sconfitto la bestia possano sognare ancora un futuro radioso.

Io sarò con loro, dentro al mio negozio, non sono esperto di nulla  ma l’amore che ho avuto sono pronto a restituirlo. Torneremo a sfilare e a sognare perché  la vita è un sogno ad occhi aperti.

Perché la vita è una sfida difficile e bellissima.

Gianfranco Venturi

