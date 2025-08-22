EDITORIA: PLURALISMO E LIBERTA’ ESPRIME SOLIDARIETA’ AI COLLEGHI DEI QUOTIDIANI “IL TEMPO” E “LIBERO”

Si riceve e si pubblica

“Pluralismo e Libertà esprime massima solidarietà ai colleghi dei quotidiani Il Tempo e di Libero destinatari di una lettera di minacce con matrice anarchica”. Lo dichiara in una nota il Coordinamento nazionale di Pluralismo e Libertà, componente sindacale presente in Fnsi, Stampa Romana, Inpgi e Casagit.

“Le parole contenute nella lettera non solo sono inaccettabili, ma rappresentano un attacco diretto ai valori fondamentali della convivenza civile”, si legge nella nota, “Alla redazione de Il Tempo, all’editore Giampaolo Angelucci, al direttore Tommaso Cerno, al vicepresidente Andrea Pasini e al direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone, e a tutti i colleghi coinvolti, giunga la nostra vicinanza e solidarietà”.