22 Agosto, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCronaca

EDITORIA: PLURALISMO E LIBERTA’ ESPRIME SOLIDARIETA’ AI COLLEGHI DEI QUOTIDIANI “IL TEMPO” E “LIBERO”

0
27
logo l'agone

Si riceve e si pubblica

 “Pluralismo e Libertà esprime massima solidarietà ai colleghi dei quotidiani Il Tempo e di Libero destinatari di una lettera di minacce con matrice anarchica”. Lo dichiara in una nota il Coordinamento nazionale di Pluralismo e Libertà, componente sindacale presente in Fnsi, Stampa Romana, Inpgi e Casagit.

“Le parole contenute nella lettera non solo sono inaccettabili, ma rappresentano un attacco diretto ai valori fondamentali della convivenza civile”, si legge nella nota, “Alla redazione de Il Tempo, all’editore Giampaolo Angelucci, al direttore Tommaso Cerno, al vicepresidente Andrea Pasini e al direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone, e a tutti i colleghi coinvolti, giunga la nostra vicinanza e solidarietà”.

Articolo precedente
Music Life, a Trevignano musica e storie di solidarietà con Gianfranco Venturi

Ultimi articoli

Territorio

Music Life, a Trevignano musica e storie di solidarietà con Gianfranco Venturi

Eventi

BRACCIANO – DAL 5 AL 7 SETTEMBRE L’ARTE E LA SOLIDARIETÀ PARLANO AL FEMMINILE

Salute

TERAPIA DEL DOLORE NEI PAZIENTI ONCOLOGICI: UNA RISPOSTA CONCRETA AL DOLORE NEOPLASTICO

Territorio

IN DIGIUNO CONTRO LA GUERRA, PER LA PACE DISARMATA E DISARMANTE

Internazionale

Dazi: Unc, confermato rischio aumento bollette

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it