BRACCIANO – DAL 5 AL 7 SETTEMBRE L’ARTE E LA SOLIDARIETÀ PARLANO AL FEMMINILE

Bracciano ospita, dal 5 al 7 settembre, “Donne. Visioni, Traguardi e Segni di Rinascita”, un evento che intreccia arte, imprenditoria e impegno sociale. Tre giorni dedicati alla creatività, alla forza e alla rinascita delle donne. L’iniziativa, promossa e organizzata da Sportello Centro Donna – Pandora Onlus, Politiche di Genere e Rete LIA – Associazioni Femminili del Territorio e del Comune di Bracciano, si svolge anche in occasione di Notte Donna, organizzata da Assocommercianti di Bracciano.

La manifestazione debutta il venerdì 5 settembre con “Donne e Segni di Rinascita – Cena Solidale” nel Giardino del Pozzo Bianco: un’esperienza gourmet ideata da Erbacce Lab, catering ufficiale della serata, con anche la partecipazione di chef e produttori locali. Il ricavato sarà destinato a un Fondo di Emergenza per donne e madri in difficoltà economica a causa di violenza.

Per tutta la durata della manifestazione, il Chiostro degli Agostiniani ospiterà la mostra “Visioni & Traguardi”, ideata e curata per la sezione illustratrici da Silvia Crocicchi. In esposizione, opere ispirate ai traguardi femminili e postazioni di imprenditrici che, con le loro visioni innovative applicate alle loro creazioni, danno un tocco di tradizione e nuova creatività.

La chiusura al Chiostro, domenica 7 settembre, è affidata allo spettacolo teatrale “Belle si Nasce”, regia e testi a cura di Marina Garroni, con Marina Garroni e Elisa Lambertucci, accompagnamento musicale Generazione Musica: un racconto in parole e musica che celebra la bellezza autentica e la forza silenziosa delle donne.

Un fine settimana che invita a emozionarsi, riflettere e sostenere la libertà femminile, nei luoghi più suggestivi di Bracciano.

Il Comune di Bracciano, insieme allo Sportello Centro Donna Pandora Onlus, alle Politiche di Genere, alle associazioni del territorio e alle realtà imprenditoriali femminili locali, in occasione di Notte Donna 2025, invita la cittadinanza a partecipare a tre giornate dedicate alla forza, al talento e alla rinascita delle donne.