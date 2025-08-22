22 Agosto, 2025
BRACCIANO – DAL 5 AL 7 SETTEMBRE L’ARTE E LA SOLIDARIETÀ PARLANO AL FEMMINILE

donne, visioni, traguardi e segni di rinascita
  

Bracciano ospita, dal 5 al 7 settembre, “Donne. Visioni, Traguardi e Segni di Rinascita”, un evento che intreccia arte, imprenditoria e impegno sociale. Tre giorni dedicati alla creatività, alla forza e alla rinascita delle donne. L’iniziativa, promossa e organizzata da Sportello Centro Donna – Pandora Onlus, Politiche di Genere e Rete LIA – Associazioni Femminili del Territorio e del Comune di Bracciano, si svolge anche in occasione di Notte Donna, organizzata da Assocommercianti di Bracciano.

La manifestazione debutta il venerdì 5 settembre con “Donne e Segni di Rinascita – Cena Solidale” nel Giardino del Pozzo Bianco: un’esperienza gourmet ideata da Erbacce Lab, catering ufficiale della serata, con anche la partecipazione di chef e produttori locali. Il ricavato sarà destinato a un Fondo di Emergenza per donne e madri in difficoltà economica a causa di violenza.

Per tutta la durata della manifestazione, il Chiostro degli Agostiniani ospiterà la mostra “Visioni & Traguardi”, ideata e curata per la sezione illustratrici da Silvia Crocicchi. In esposizione, opere ispirate ai traguardi femminili e postazioni di imprenditrici che, con le loro visioni innovative applicate alle loro creazioni, danno un tocco di tradizione e nuova creatività.

La chiusura al Chiostro, domenica 7 settembre, è affidata allo spettacolo teatrale “Belle si Nasce”, regia e testi a cura di Marina Garroni, con Marina Garroni e Elisa Lambertucci, accompagnamento musicale Generazione Musica: un racconto in parole e musica che celebra la bellezza autentica e la forza silenziosa delle donne.

Un fine settimana che invita a emozionarsi, riflettere e sostenere la libertà femminile, nei luoghi più suggestivi di Bracciano.

Il Comune di Bracciano, insieme allo Sportello Centro Donna Pandora Onlus, alle Politiche di Genere, alle associazioni del territorio e alle realtà imprenditoriali femminili locali, in occasione di Notte Donna 2025, invita la cittadinanza a partecipare a tre giornate dedicate alla forza, al talento e alla rinascita delle donne.

📅 5, 6 e 7 settembre 2025
📍 Bracciano – Chiostro degli Agostiniani e Centro Storico
👉 Programma degli eventi:
5 settembre – ore 20.00
Segni di Rinascita – Cena Solidale per la creazione di un Fondo di Emergenza dedicato alle donne e madri in difficoltà economica a causa di situazioni di violenza, a cura di Erbacce Lab.
📌Giardino del Pozzo Bianco – c/o il Duomo
6 e 7 settembre – ore 11.30-19.00
Visioni e Traguardi – Mostra di illustratrici talentuose ed esposizione di prodotti e servizi di imprenditrici intraprendenti.
📌 Chiostro degli Agostiniani
6 settembre – ore 18.00-22.00 | 7 settembre – ore 17.00-19.00
Consulenza legale gratuita e anonima con l’Avv. Chiara Mambo, per orientamento e ascolto riservato alle donne che vivono o hanno vissuto situazioni di violenza domestica.
7 settembre – ore 19.00
Belle si Nasce – Spettacolo teatrale con testi di Marina Garroni ed Elisa Lambertucci, regia di Marina Garroni, accompagnamento musicale di Generazione Musica
📌 Chiostro degli Agostiniani
✨ Un’occasione per condividere cultura, solidarietà e speranza.
Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

