22 Agosto, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeInternazionale

Dazi: Unc, confermato rischio aumento bollette

0
93
logo l'agone

Si riceve e si pubblica

“Si conferma la resa incondizionata dell’Europa alle richieste di Trump. Si sperava perlomeno nell’esclusione di alcuni prodotti agroalimentari che non hanno beni succedanei americani e per i quali non sì può nemmeno spostare la produzione negli Stati Uniti. Invece la dichiarazione congiunta UE USA ribadisce l’accordo capestro, salvo il miglioramento relativo agli autoveicoli” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Se i dazi americani non dovrebbero produrre effetti diretti sui prezzi in Italia, si conferma quanto abbiamo denunciato il mese scorso, ossia il rischio che l’impegno aggiuntivo di acquistare 750 miliardi in 3 anni di forniture energetiche americane possa determinare un rincaro delle bollette degli italiani, visto che il Gnl costa di più dato che il gas va liquefatto, trasportato fino a noi con le navi e poi rigassificato” prosegue Dona.

“Ora vigileremo per evitare che questo accordo vergognoso possa ricadere sulle tasche dei contribuenti attraverso misure di sostegno da parte del Governo alle imprese danneggiate.  Sarebbe il colmo se, a fronte dell”incapacità di chi ha fatto questa trattativa, poi si pensasse di socializzare l’onere dei dazi su tutta la collettività con sussidi vari” conclude Dona.

Comunicato stampa dell’Unione Nazionale Consumatori

Articolo precedente
Gli amanti farfalla (parte 2 di 3)
Articolo successivo
IN DIGIUNO CONTRO LA GUERRA, PER LA PACE DISARMATA E DISARMANTE

Ultimi articoli

Salute

TERAPIA DEL DOLORE NEI PAZIENTI ONCOLOGICI: UNA RISPOSTA CONCRETA AL DOLORE NEOPLASTICO

Territorio

IN DIGIUNO CONTRO LA GUERRA, PER LA PACE DISARMATA E DISARMANTE

Cultura

Gli amanti farfalla (parte 2 di 3)

Politica

Civitavecchia: La maggioranza presenta un ordine del giorno per la pace e la solidarietà al popolo palestinese

Eventi

Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti a Cerveteri

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it