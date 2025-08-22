IN DIGIUNO CONTRO LA GUERRA, PER LA PACE DISARMATA E DISARMANTE

Si riceve e si pubblica

Prendo parte anch’io domani, venerdi’ 22 agosto 2025, alla giornata di digiuno contro la guerra. Non sono un credente, ma condivido l’appello del papa per la pace disarmata e disarmante: e’ un appello che credo sia condiviso da ogni persona ragionevole.

Troppi esseri umani stanno morendo uccisi da altri esseri umani dimentichi della regola aurea che e’ a fondamento della civilta’ umana: “agisci nei confronti delle altre persone cosi’ come vorresti che le altre persone agissero verso di te”. E sempre piu’ vicino si fa il pericolo dell’apocalisse atomica. Fermare tutte le guerre, fermare tutte le stragi, fermare tutte le uccisioni: e’ il primo dovere di ogni essere umano e di ogni umano istituto.

Ogni vittima ha il volto di Abele. Pace, disarmo, smilitarizzazione. Soccorrere, accogliere, assistere ogni persona bisognosa di aiuto. Opporsi alla violenza con la nonviolenza, che sola puo’ salvare l’umanita’ dalla catastrofe in corso.

Salvare le vite e’ il primo dovere.

Peppe Sini, responsabile del “Centro di ricerca per la pace, i diritti umani e la difesa della biosfera” di Viterbo