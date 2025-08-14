Oriolo in rosa si è confermata una passerella di sensibilizzazione

Come è, ormai, tradizione da diversi anni i festeggiamenti in onore della “Madonna della Stella” si sono aperti con la serata dedicata alla sfilata delle “Donne in Rosa” curata dal noto stilista Gianfranco Venturi.

Giunta alla sua XIV Edizione questa kermesse riesce ancora a trasmettere quel messaggio di speranza, di vita e di bellezza per cui è nata. Una serata tutta al “femminile” dove ad essere rappresentate non sono le sofferenze, le cicatrici, la solitudine che, purtroppo, ogni malattia porta con sé bensì la voglia e il desiderio di “esserci”, di mostrare la propria femminilità nella passerella improvvisata sulla bellissima piazza rinascimentale, dedicata al fondatore di Oriolo Romano, con alle spalle il “Palazzo”, da sempre vigile custode e sentinella dello scorrere del tempo e delle varie vicissitudini della comunità.

Un momento importante per il Presidio territoriale di terapie oncologiche integrate e prevenzione terziaria “Spazio Supporto Donna” che, da quel lontano 27 gennaio 2018 nei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale, è punto d’incontro per la prevenzione e cura delle donne (non soltanto di Oriolo Romano) che devono affrontare e che affrontano la patologia del tumore al seno. Una piccola realtà che, in silenzio e con costanza e determinazione, porta avanti la sua “mission” precipua: stare accanto, farsi ascolto per chi lo richiedesse … con possibilità, non solo di socializzazione, ma anche e soprattutto di visite mediche mirate e consulenze gratuite. Numerose le attività che il presidio ha portato avanti in tutti questi anni (p.e., attività di prevenzione e supporto, incontri divulgativi e culturali, conferenze, cineforum, visite guidate a Roma, laboratori d’arte varia e pittura, ecc.) dando risalto non solo alla “patologia” ma dedicandosi al benessere della persona a 360° gradi.

Si potrebbero raccontare storie, esperienze o, forse, raccogliere “testimonianze” per descrivere questo esempio virtuoso di collaborazione e sinergia tra una piccola realtà di volontariato e solidarietà, le istituzioni e una associazione nazionale come la “Susan G. Komen Italia” ed i vari dipartimenti specifici del Policlinico “A. Gemelli” di Roma.

Madrina della serata la sempre impegnata e instancabile Graziella Lombi che, in apertura della manifestazione, ha ringraziato il sindaco Emanuele Rallo e tutta l’amministrazione comunale nonché tutte le altre associazioni operative sul territorio come la Proloco, la Protezione civile e la Croce Rossa per il loro contributo e supporto.

Inoltre, presente sul palco – tra le autorità civili, mediche e religiose – per la prima uscita pubblica (ad Oriolo Romano) segnaliamo la presenza della nuova direttrice di “Palazzo Altieri” e “Ville monumentali della Tuscia”, Marta Giuseppina Ragozzino.

“Oriolo in rosa”: una intera comunità che si stringe intorno ad esempi virtuosi di solidarietà e volontariato!

Brunella Bassetti