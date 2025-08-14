14 Agosto, 2025
“Dog For Life – Salvamento” a Campo di Mare: la mattinata con i cani da salvataggio in onda sul TgR Lazio

Dog for Life a Cerenova

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “In tantissimi oggi in spiaggia, una bellissima iniziativa in un mare davvero meraviglioso e cristallino”

“Una mattinata speciale quella vissuta oggi sulla spiaggia di Campo di Mare con dei meravigliosi cagnoloni da salvataggio in mare e gli Istruttori cinofili della DFL – Dog For Life Salvamento. Una giornata di sensibilizzazione e informazione sulla sicurezza in mare che ha richiamato l’attenzione anche delle telecamere del TgR Lazio, che hanno realizzato un servizio che andrà in onda questa sera, giovedì 14 agosto, nell’edizione del notiziario delle ore 19:30 e rimarrà poi visibile in streaming sul sito della Rai. Un momento davvero bello che i tantissimi bagnanti del nostro mare hanno potuto vivere in compagnia di questi speciali amici a quattro zampe, in un mare che oggi era davvero meraviglioso, trasparente e cristallino”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che aggiunge:

“La Dog For Life – Salvamento è una realtà estremamente importante nel nostro territorio e lungo la nostra costa, sempre presente per garantire un mare ed una balneazione sicura. Il fatto che loro e la troupe del TgR Lazio abbiano scelto proprio il nostro tratto di costa per effettuare questo servizio non può che renderci orgogliosi e felici: le immagini che saranno trasmesse, faranno vedere non soltanto l’abilità dei loro cagnoloni in acqua, ma anche la cristallinità e la bellezza del nostro mare a tantissimi telespettatori”.

“Gastone, Peter, Margot, Leonida, Prince, Malibú, Athena e Molly: questi i nomi dei bellissimi cagnoloni salvagente presenti oggi in spiaggia – ha concluso il Sindaco Gubetti – anche loro, con i loro tuffi in mare, hanno dato grande spettacolo”

Civitavecchia approva il nuovo contratto OEPAC: più ore, maggiore flessibilità e servizi ampliati per l’inclusione scolastica

