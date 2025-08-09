PD CERVETERI: BASTA CARBONE A CIVITAVECCHIA, SI’ ALL’EOLICO OFFSHORE

Si riceve e si pubblica

“Con eolico elettricità pulita per 500.000 famiglie – Presto una nostra mozione in Consiglio Comunale”

Cerveteri, 8 ago. – “Il Circolo PD di Cerveteri “Davide Sassoli” esprime tutta la sua solidarietà al Sindaco e alla popolazione di Civitavecchia, nella battaglia per la conversione energetica che prevede la chiusura della centrale a carbone di Torrevaldaliga Nord entro il 2025. Conversione che ora è messa in serio pericolo da un ordine del giorno accolto dall’Esecutivo, che procrastina al 2038 l’abbandono del carbone”.

Così una nota del Circolo PD di Cerveteri, che lancia l’allarme sulle conseguenze di un possibile abbandono del piano transizione energetica. “Il carbone non può più essere usato perché produce enormi danni ambientali, sanitari ed economici”, rimarca il Circolo PD di Cerveteri che ricorda come, invece, “l’ avvio del progetto di un parco eolico offshore da 520MW al largo di Civitavecchia, a 30km di distanza dalla costa, che produrrà elettricità per 500.000 famiglie, per il quale sono già stati reperiti finanziamenti e che creerà centinaia di posti di lavoro, sia molto rallentato da ritardi procedurali presso i ministeri competenti”.

“Con Civitavecchia -spiega la nota- siamo un unico ampio territorio, che subisce le conseguenze di scelte energetiche sbagliate, che colpiscono la salute dei cittadini e le loro opportunità lavorative. Ci accusano di dire sempre “NO”. Invece a Civitavecchia si sta proponendo un importantissimo progetto di innovazione tecnologica e di transizione energetica, che al pubblico non costerebbe nulla, ma porterebbe invece ingenti benefici da tutti i punti di vista! Basta con il carbone, sì all’eolico offshore” aggiunge il PD di Cerveteri.

“Con Civitavecchia e i Comuni limitrofi porteremo avanti una mobilitazione a salvaguardia del territorio e dei suoi abitanti -annuncia il Pd di Cerveteri-. I nostri consiglieri comunali, nei prossimi giorni, porteranno all’approvazione del Consiglio Comunale una specifica mozione per affermare una posizione condivisa e non negoziabile: il carbone deve chiudere, senza se e senza ma!”.

Circolo PD Cerveteri ‘Davide Sassoli’