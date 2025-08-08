8 Agosto, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePolitica

Civitavecchia, l’Amministrazione ribadisce: il futuro non è nel carbone

0
71
Twitter dell'on. Calenda
Si riceve e si pubblica
In merito alle dichiarazioni diffuse sui social dall’on. Carlo Calenda, che ha auspicato una riattivazione della centrale a carbone di Civitavecchia, l’Amministrazione comunale intende ricordare con chiarezza la posizione della città e del territorio: il ciclo del carbone è ormai concluso e non vi sarà alcun ritorno al passato.
Per decenni Civitavecchia ha sopportato il peso ambientale e sanitario derivante dalla produzione energetica da fonti fossili, contribuendo in maniera determinante allo sviluppo energetico nazionale. Oggi, con il phase-out già avviato e le opportunità legate alla transizione ecologica, la rotta è tracciata verso un futuro basato su energie rinnovabili, innovazione e sostenibilità.
La nostra comunità ha già dato. È tempo di guardare avanti, investendo in progetti che creino lavoro e sviluppo senza compromettere la salute dei cittadini e dell’ambiente. Il dibattito nazionale sull’energia non può prescindere dalla volontà delle comunità che hanno vissuto per decenni accanto alle ciminiere: Civitavecchia chiede e merita una transizione giusta, non un ritorno a modelli produttivi superati.
L’Amministrazione comunale continuerà a difendere questa linea in ogni sede, lavorando con tutte le istituzioni e gli attori coinvolti per costruire un futuro energetico pulito e sostenibile per la città. Nel frattempo, auguriamo all’on. Calenda buone e meritate vacanze, confidando che al rientro possa apprezzare ancora di più il valore di un tramonto senza fumi.
Articolo precedente
Civitavecchia: convocato il tavolo con i gestori degli impianti sportivi. Primo passo verso una nuova stagione di dialogo e trasparenza

Ultimi articoli

Eventi

Civitavecchia: convocato il tavolo con i gestori degli impianti sportivi. Primo passo verso una nuova stagione di dialogo e trasparenza

Eventi

Summer Festival, buona la prima: Patty Pravo illumina la Marina di Civitavecchia

Politica

Gazzella: “Opposizione poco lucida su Multiservizi, forse i disastri passati di cui parlano sono quelli causati dal centrodestra tanti anni fa”

Territorio

Operativi i Facilitatori Digitali nei Centri Anziani di Cerveteri, Cerenova e Valcanneto

Cultura

Bando contributi ai Comuni dell’Area metropolitana: 114 progetti approvati tra iniziative culturali e di promozione delle specificità del territorio

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it