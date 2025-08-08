8 Agosto, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Civitavecchia: convocato il tavolo con i gestori degli impianti sportivi. Primo passo verso una nuova stagione di dialogo e trasparenza

0
65
logo l'agone

Si riceve e si pubblica

L’Amministrazione Comunale, con il Sindaco Marco Piendibene e il Delegato allo Sport Patrizio Pacifico, ha convocato per martedì 20 agosto alle ore 10:00, presso la Sala Giunta di Palazzo del Pincio, un incontro con tutti i gestori degli impianti sportivi comunali in convenzione.

L’appuntamento, di natura politica e strategica, sarà dedicato all’organizzazione della partecipazione condivisa a “Settembre Sport”, l’evento in programma sabato 13 settembre alla Marina, che aprirà simbolicamente la stagione sportiva 2025-2026.

L’obiettivo è quello di realizzare una vetrina aperta alla cittadinanza in cui presentare corsi, impianti, attività e opportunità, promuovendo una narrazione trasparente del patrimonio sportivo pubblico e delle realtà che lo animano. “Settembre Sport” sarà anche l’occasione per avviare un tavolo permanente di confronto tra Comune e gestori, destinato ad affrontare, nel tempo, temi strategici legati alla gestione e valorizzazione delle strutture.

«Lo sport è una risorsa fondamentale per la nostra comunità, non solo in termini di benessere fisico ma anche di coesione sociale e crescita educativa» – ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene – «Per questo vogliamo valorizzare il lavoro quotidiano dei gestori e costruire un rapporto di collaborazione stabile e trasparente che guardi al futuro delle strutture pubbliche».

Sulla stessa linea il Delegato allo Sport Patrizio Pacifico: «Questo primo incontro rappresenta l’inizio di una nuova stagione di dialogo. Partendo da “Settembre Sport” vogliamo dare alla città un momento di festa e di visibilità per tutte le realtà sportive, ma anche gettare le basi per un confronto costante, capace di migliorare l’accessibilità e la qualità dell’offerta sportiva cittadina».

Articolo precedente
Summer Festival, buona la prima: Patty Pravo illumina la Marina di Civitavecchia
Articolo successivo
Civitavecchia, l’Amministrazione ribadisce: il futuro non è nel carbone

Ultimi articoli

Politica

Civitavecchia, l’Amministrazione ribadisce: il futuro non è nel carbone

Eventi

Summer Festival, buona la prima: Patty Pravo illumina la Marina di Civitavecchia

Politica

Gazzella: “Opposizione poco lucida su Multiservizi, forse i disastri passati di cui parlano sono quelli causati dal centrodestra tanti anni fa”

Territorio

Operativi i Facilitatori Digitali nei Centri Anziani di Cerveteri, Cerenova e Valcanneto

Cultura

Bando contributi ai Comuni dell’Area metropolitana: 114 progetti approvati tra iniziative culturali e di promozione delle specificità del territorio

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it