8 Agosto, 2025
Summer Festival, buona la prima: Patty Pravo illumina la Marina di Civitavecchia

Summer festival a Civitavecchia
Un inizio da ricordare per l’edizione di quest’anno del Summer Festival di Civitavecchia, che ieri sera ha inaugurato il suo cartellone con un concerto da tutto esaurito. Sul palco, una Patty Pravo in splendida forma ha regalato al pubblico una performance intensa e raffinata, ripercorrendo i successi che hanno segnato la storia della musica italiana e confermando, ancora una volta, il suo carisma senza tempo.
L’energia e l’emozione della serata hanno superato i confini dell’area concerto: la Marina, gremita e festante, si è trasformata in un grande salotto a cielo aperto, animato da musica, luci e dalla partecipazione entusiasta di cittadini e visitatori. Un colpo d’occhio che ha reso evidente il valore di un evento capace di attrarre ben oltre il pubblico seduto in platea.
«Siamo estremamente soddisfatti di questa partenza – ha dichiarato l’assessore al Turismo e Lavoro, Piero Alessi – Il Summer Festival è uno degli appuntamenti più significativi dell’estate civitavecchiese, in grado di portare cultura, spettacolo e socialità. È un evento realizzato grazie a un bando, quindi senza alcun costo per i cittadini, ma con un ritorno importante per l’immagine e la vitalità della città. Al di là delle polemiche, il Summer Festival appartiene a tutta Civitavecchia: vedere la Marina così viva è la testimonianza che la comunità sa riconoscere e vivere appieno le occasioni di incontro e condivisione».
Il Festival proseguirà nei prossimi giorni con un programma che promette nuove emozioni e spettacoli di alto livello, confermando Civitavecchia come punto di riferimento per gli appuntamenti culturali e musicali del litorale.
