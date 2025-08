Un’estate di tradizioni, cultura e memoria collettiva a Manziana

Durante l’evento “Quadroni in Festa”, tra musica, gastronomia e spirito di comunità, ha trovato spazio anche un’iniziativa culturale che ha toccato il cuore di molti cittadini: il rilancio del libro “L’identità di una Frazione e l’orgoglio della Contrada del Lupo”, scritto da Orazio Bongi, quadronese doc e appassionato custode della memoria storica del paese.

Il volume, realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Manziana, è frutto di un lungo lavoro di ricerca tra interviste, documenti, foto e testimonianze. Bongi ha ricostruito la storia di tre eventi fondamentali per il quartiere di Quadroni e, più in generale, per l’identità collettiva del paese: il Palio delle Contrade, i Carri di Carnevale e il Torneo dei Rioni di Calcio. Manifestazioni che oggi non si svolgono più, ma che hanno rappresentato per anni un esempio vivissimo di partecipazione popolare e orgoglio rionale.

Questo libro ha offerto ai cittadini l’opportunità di riscoprire e rivivere pagine di storia locale, contribuendo a mantenerne viva la memoria. Un gesto concreto per tramandare alle nuove generazioni il senso profondo di eventi che non erano solo festa, ma momenti identitari capaci di rafforzare il tessuto sociale del paese.

E se alcuni eventi del passato oggi non si realizzano più, l’estate manzianese continua a essere ricca di appuntamenti tradizionali che confermano quanto il legame tra Manziana e le sue radici sia ancora forte. Oltre a “Quadroni in Festa”, che celebra ogni anno l’anima popolare della frazione, il paese offre manifestazioni che attirano visitatori e residenti, come la “Sagra dell’Arrosticino”, la pittoresca “Sagra de li Lombrichi”- pasta fatta in casa tipica locale – arrivata alla sua XXI edizione, e la solenne Festa del Santo Patrono San Giovanni Battista.

Dietro ogni manifestazione c’è il lavoro instancabile delle associazioni locali, autentico motore sociale del territorio. Manziana può vantare infatti un associazionismo vivace e attivo, sempre pronto a farsi carico dell’organizzazione di eventi che animano il paese e ne promuovono l’identità. Questi momenti, più che semplici feste, rappresentano occasioni preziose di incontro, collaborazione e trasmissione di valori, elementi sempre più rari ma fondamentali per il benessere di una comunità.

Il libro di Orazio Bongi, si inserisce perfettamente in questo contesto: è un invito a guardare indietro per andare avanti, a riscoprire il valore della partecipazione, della memoria condivisa e del senso di appartenenza. Un messaggio che oggi risuona forte e chiaro tra le vie di Manziana, accompagnando una stagione estiva che è, ancora una volta, espressione autentica di una comunità viva e orgogliosa della propria storia.