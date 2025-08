Anguillara tra novità e tradizione: un’estate di eventi, turismo e riqualificazione

L’assessore al turismo illustra progetti e accoglienza per l’estate 2025. Previsti eventi, cinema all’aperto e nuove aree verdi, in collaborazione con la Pro Loco.

Quali sono le aspettative per l’estate 2025 sul fronte turistico? Come si sta preparando Anguillara ad accogliere cittadini, visitatori e turisti in un contesto in continua evoluzione?

Per rispondere a queste domande, ho avuto il piacere di confrontarmi con due figure chiave del territorio: l’assessore al turismo Cristian Calabrese e il presidente della Pro Loco, Moreno Delle Fratte, entrambi impegnati – con approcci diversi ma complementari – nella valorizzazione dell’offerta estiva e nella promozione del paese.

Anguillara si prepara ad affrontare l’estate 2025 con una rinnovata energia. Nonostante alcuni segnali di flessione percepiti da singole attività commerciali, l’assessore ha confermato un aumento dell’afflusso turistico, con una presenza significativa di romani e stranieri, soprattutto nel centro storico e nelle aree del lungolago.

La parola d’ordine è riqualificazione, con una serie di interventi che stanno trasformando il volto urbano e turistico del paese: dalla nuova passeggiata che collega via dei Soldati ai Giardini dei Pescatori, fino alla sistemazione di aree verdi e percorsi pedonali pensati anche per famiglie e bambini. “Il nostro obiettivo è rendere Anguillara vivibile a 360 gradi: stiamo investendo in percorsi, aree verdi, mobilità sostenibile e accessibilità”, ha dichiarato l’assessore durante l’intervista.

Tra i punti chiave: il restyling di Largo dello Zodiaco, con pista ciclabile e arredi smart; il recupero dell’ex consorzio e la creazione di spazi per i giovani, come campi sportivi e aree attrezzate; la pianificazione di una pista ciclabile che collegherà la stazione ferroviaria al lungolago, attualmente in fase di studio con architetti e progettisti.

Non mancano tuttavia alcune criticità, come la gestione delle spiagge libere, soggette a interventi di pulizia periodici da parte della COSP, e le concessioni ancora in attesa di autorizzazioni ambientali, soprattutto nella zona di via Reginaldo Belloni. “Stiamo cercando di rafforzare i passaggi di pulizia nei weekend e lavoriamo per migliorare i rapporti con i concessionari, che hanno anche l’obbligo di curare parte delle aree libere”, ha spiegato l’assessore.

Anche il tema dei parcheggi è al centro dell’agenda comunale: sono in corso valutazioni per l’apertura di nuove aree (tra la zona Poste e l’area adiacente al Cimitero), mentre durante gli eventi sono già state testate con successo navette gratuite, in collaborazione con aziende di trasporto locale.

Per quanto riguarda la comunicazione, l’amministrazione punta su affissioni, social, conferenze stampa e sinergie con la Pro Loco, in attesa della messa online del nuovo sito istituzionale, attualmente in fase di certificazione.

Tra le novità dell’estate 2025 anche il ritorno del cinema all’aperto, con tre serate previste presso l’anfiteatro, e la proposta – ancora in fase di definizione – di rendere Piazza del Molo pedonale nelle ore serali, dalle 18 a mezzanotte.

A completare il quadro, il presidente della Pro Loco di Anguillara, Moreno Delle Fratte, ha illustrato le principali iniziative in programma, sottolineando l’importanza del coinvolgimento dei rioni, della musica di qualità e del forte legame con le tradizioni locali. “Ci saranno concerti Candlelight di livello sopra il Torrione fino al 26 luglio, feste gastronomiche come quella dei fregnacci (Rione La Valle), delle pizzole (Rione Cattolica), e altri eventi organizzati dai rioni Castello e Stazione. Torna anche la Biancacena e il cinema all’aperto in collaborazione con il cinema Palma, con tre proiezioni tra grandi classici e film per bambini”, ha raccontato.

Tutti gli eventi vengono promossi attraverso i canali social della Pro Loco, grazie a un team di giovani esperti in comunicazione digitale, che ha ottenuto ottimi risultati, soprattutto durante la Sagra del Pesce e altri appuntamenti recenti.

Nonostante questo, la mancanza di una comunicazione centralizzata e di personale stabile rappresenta ancora una difficoltà concreta. La Pro Loco sta lavorando a un progetto QR code, che permetterà ai turisti di accedere facilmente al programma degli eventi tramite locandine affisse sul territorio. È inoltre in corso la ristrutturazione del sito ufficiale, e si sta partecipando a bandi pubblici per rafforzare il servizio info point durante i weekend estivi. “Le aspettative sono alte: stiamo crescendo non solo nei numeri, ma anche culturalmente. Gli eventi che proponiamo sono sempre più curati, con artisti di rilievo nazionale e internazionale. E ci stiamo già muovendo per i progetti futuri, dal Natale al Capodanno in piazza”, ha concluso Delle Fratte.

L’estate 2025 si preannuncia dunque ricca di contenuti e significati: tra interventi infrastrutturali, eventi consolidati e nuove proposte, il paese punta a rafforzare la propria identità turistica e culturale, con uno sguardo rivolto sia alla partecipazione locale che all’accoglienza di visitatori italiani e stranieri.

Un percorso ancora in divenire, fatto di sforzi condivisi, piccoli miglioramenti e grandi visioni.

Perché il turismo – ad Anguillara – non è solo presenza, ma appartenenza, cura del territorio e desiderio di farlo vivere in ogni stagione.

Paola Forte