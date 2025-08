Palazzetto dello Sport Starnoni, simbolo di rinascita

Il primo agosto del 2025 è una data molto importante per il futuro dello sport a Bracciano. Questa mattina, alla presenza del vicesindaco della Città metropolitana, Pierluigi Sanna, della Consigliera Metropolitana Alessia Pieretti e di Emiliano Minnucci, è stata inaugurata l’apertura del cantiere per la riqualificazione del Palazzetto dello Sport, intitolato all’architetto Aldo Starnoni, un simbolo di come, dopo anni di chiusure e di abbandoni, si possono recuperare strutture essenziali per lo sviluppo psicofisico dei nostri giovani, incrementando quei luoghi di aggregazione che sono sempre più necessari in una società in cui si tende a compiacersi del numero di contatti social.

L’eliminazione delle barriere architettoniche, la sostenibilità ambientale, l’efficientamento energetico e la multidisciplinarietà sportiva restituiranno ai cittadini di Bracciano e del comprensorio una struttura più rispondente alle esigenze di un mondo in continua evoluzione. L’amministrazione comunale di Bracciano, presente con il sindaco Marco Crocicchi, la presidente del consiglio comunale Giulia Sala e le assessore Ida Maria Nesi e Maddalena Coletta, con questo ulteriore recupero ha voluto dare un preciso segnale di quale debba essere la rotta per sviluppare il necessario senso civico e la consapevolezza di appartenere a una comunità, tutti elementi che dovrebbero far parte di ogni attività sportiva e non solo.

La presenza dei rappresentanti dei consigli di quartiere, di molte associazioni sportive, di Sandra Pedroni, in rappresentanza del presidente del Coni Lazio Alessandro Cochi e del presidente de “L’agone”, Giovanni Furgiuele, ha mostrato l’importanza che rivestono questi segnali verso la costruzione di una società più inclusiva e solidale.

Lorenzo Avincola redattore de L’agone