Il Gruppo politica Città Futura di Cerveteri ha presentato una mozione per il riconoscimento dello stato di Palestina

Alessio Vito Lasorella

Consigliere Città Futura Anno Zero

[Cerveteri, 01/08/2025] – Il gruppo politico Città Futura Anno Zero ha protocollato questa mattina al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed alla Segreteria Comunale del Comune di Cerveteri una mozione con la quale richiede il riconoscimento dello Stato di Palestina come entità sovrana. L’iniziativa è la naturale espressione di un gruppo che sin dalla nascita ha fatto della risoluzione pacifica delle controversie tra Stati e dell’autodeterminazione dei popoli due degli elementi distintivi e fondanti della propria storia. È, inoltre, un’occasione per accogliere le sollecitazioni di numerosi cittadini, di movimenti e associazioni locali ad unirsi simbolicamente ai numerosi Stati europei che negli ultimi mesi hanno scelto di dare un segnale, consapevoli della catastrofe in atto nei territori palestinesi.

Attraverso la mozione, il gruppo auspica che le autorità superiori agiscano nei luoghi deputati al fine di garantire alle parti condizioni paritarie per negoziare la pace. Presupposto imprescindibile è la condanna dell’occupazione militare dei Territori palestinesi nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania e della creazione di insediamenti israeliani in quelle zone. L’impegno, in particolar modo richiesto al Sindaco di Cerveteri, è quello di farsi interprete di queste istanze e di attivarsi verso gli altri Sindaci ed Amministrazioni della Regione Lazio, per concordare un’azione comune di sensibilizzazione delle rappresentanze politiche parlamentari, che porti ad una necessaria analisi volta al riconoscimento immediato anche da parte della Repubblica Italiana dello stato Palestinese.