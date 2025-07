RIFORMA ROMA CAPITALE, AZIONE: “PRIMO PASSO IMPORTANTE, ORA CERTEZZE SU RISORSE, DECENTRAMENTO E PERSONALE”

Riceviamo e pubblichiamo

“Accogliamo con favore l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge per la riforma costituzionale che riconosce a Roma Capitale poteri più ampi. Si tratta di un primo passo significativo verso il pieno riconoscimento del ruolo unico e strategico che la nostra città svolge a livello nazionale e internazionale.

Tuttavia, restano ancora da chiarire alcuni aspetti fondamentali, in particolare in merito al personale e alle risorse necessarie per tradurre questa riforma in un cambiamento concreto per la città e per chi vi lavora ogni giorno.

Ci interroghiamo su quali saranno gli effetti reali nella quotidianità operativa dell’amministrazione e quali strumenti verranno messi in campo per valorizzare le professionalità e le competenze presenti.

Monitoreremo con la massima attenzione l’evoluzione del provvedimento, affinché non si areni nei meccanismi burocratici del Parlamento, come già troppe volte è accaduto in passato. Roma non può più permettersi ulteriori rinvii: ha bisogno di risposte concrete, tempestive ed efficaci.

Roma ha bisogno di certezze”. Lo hanno dichiarato il consigliere regionale e segretario romano di Azione, Alessio D’Amato, e i consiglieri capitolini di Azione, Antonio De Santis e Flavia De Gregorio.