ANTICA MONTERANO, IL 10 AGOSTO L’INAUGURAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE ARTISTICA

CANALE MONTERANO – Iniziati nello scorso ottobre, prendono finalmente forma i lavori effettuati all’Antica Monterano per dotarla di un’illuminazione artistica che darà risalto e fruibilità a questa perla del territorio sabatino, unanimemente apprezzata per fascino e bellezza.

“Finalmente vedremo i risultati – commenta l’Ass. ai LL.PP. e Turismo Andrea Magagnini – di un contributo regionale su cui lavoriamo dal 2018. Prima siamo riusciti ad aggiudicarci i fondi per la progettazione, poi quelli per la realizzazione dell’intervento. Un progetto, quello di “Alla scoperta di Monterano nascosta”, che si è aggiudicato il bando “Intervento 2 – Ricerca e sviluppo di tecnologie applicate ai beni culturali e alle attività culturali (DTC2)” della Regione Lazio e che prevede anche: un piano di sviluppo di sito con realizzazione del piano di marketing territoriale; lo sviluppo di un portale web, app e servizi accessori inclusi; studi storici e storico-artistici finalizzati all’incremento delle conoscenze sull’Antico abitato e sul territorio della Riserva Naturale Regionale Monterano; monitoraggi da remoto per mezzo di tecniche satellitari, fotogrammetriche e termografiche dell’intero territorio comunale mappato per utilizzi tecnici e tecnologici e, appunto, l’illuminazione artistica dell’Antica Monterano.”

“Nello specifico – continua Magagnini – il progetto di illuminazione artistica è concepito per rispettare e valorizzare l’integrità storica del monumento, per dare nuova vita alle sue pietre antiche, che torneranno a raccontare storie di un passato glorioso e per offrire alla nostra Comunità un altro motivo per esserne fiera”.

“Il lavoro su questo importante progetto – aggiunge il Sindaco Alessandro Bettarelli – è stato un iter lungo e complesso, realizzatosi solo grazie alla continuità amministrativa e alla tenacia di amministratori e Uffici nel seguire l’iter complessivo. Canale è uno dei 21 beneficiari di questi fondi regionali, insieme con Villa Gregoriana, la Riviera di Ulisse, Ostia Antica o il Museo della Civiltà Romana e ciò ci rende orgogliosi per l’ennesimo riconoscimento del lavoro svolto e dell’importanza sempre maggiore che l’Antica Monterano acquisisce nella rete delle grandi eccellenze turistiche laziali.

Oltre all’Assessore al Turismo e LLPP Andrea Magagnini è d’obbligo ringraziare l’ex Vice Sindaco Stefano Ciferri, il Direttore della Riserva Naturale Monterano, Fernando Cappelli, l’Università Agraria di Canale Monterano, che ha condiviso con noi le scelte di fondo, le Università Tor Vergata e Roma 3, che fanno da partner all’iniziativa, le ditte Stanganelli, Asterisk, In Time e Landi, i funzionari di Lazio Innova che in questi anni si sono sempre dimostrati disponibili e costruttivi. Quello che solo 9 anni fa era un sogno, arriva finalmente a realizzazione, così come fatto all’Olmata di Montevirginio, anch’essa illuminata e oggi fruibile anche nelle ore notturne.”

“È un ulteriore tassello – conclude il Direttore della Riserva Naturale Fernando Cappelli – che legittima le scelte innovative attuate negli ultimi anni per la tutela, il recupero e la valorizzazione dell’Antica Monterano. Le azioni previste nel progetto Alla scoperta di Monterano nascosta in fase di completamento sono strettamente interconnesse con la programmazione e pianificazione degli studi in corso di monitoraggio strutturale delle murature, del piano per la gestione del rischio arboreo che affronta con metodologie scientifiche il sistema delle relazioni tra gli apparati ruderali ed i sistemi vegetazionali presenti, dell’individuazione ed il ripristino dei tracciati storici per la visita in sicurezza dell’abitato, anche attraverso l’attuazione di recenti provvedimenti regolamentari assunti dall’Amministrazione Comunale Ente gestore dell’Area Protetta.

Voglio personalmente rivolgere in tal senso un particolare ringraziamento alle funzionarie delegate della Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale Arch. Gloria Galanti e Dott.ssa Carlotta Schwartz che costantemente ci assistono e ci supportano in questo percorso di tutela e valorizzazione. L’Antica Monterano, cuore storico-naturalistico della Riserva Naturale, è un patrimonio di grande fragilità che può unicamente essere salvato attraverso il contributo di tutte e tutti, nella ricerca di quell’equilibrio tra tutela della Biodiversità e delle vestigia storiche che ne restituisce il fascino unico che la caratterizza.”

L’inaugurazione dell’illuminazione artistica sarà accompagnata da iniziative culturali e spettacoli per grandi e bambini a partire dalle ore 18.00 come da locandina allegata. Antica Monterano, Palazzo Ducale, indicazioni per Casale Persi.

Cosa portare: acqua, torcia, scarpe comode con suola antiscivolo (preferibilmente da trekking). L’abbigliamento adeguato è obbligatorio per partecipare. Ingresso gratuito.

