Città Futura Anno Zero a Cerveteri

Il gruppo consiliare Città Futura Anno Zero comunica l’uscita del

consigliere Luigi Geronzi dalle proprie fila. La decisione è stata presa di comune accordo, al

termine di un prolungato confronto, dal quale è emersa la totale inconciliabilità delle

posizioni circa il percorso e il futuro del gruppo all’interno dell’attuale consiliatura.

Ringraziando il consigliere Geronzi per il percorso condiviso fino ad ora, gli auguriamo

soddisfazione per i suoi nuovi obiettivi, del tutto incompatibili con il progetto politico

concordato dal gruppo e da lui non rispettato.

Questo gruppo ha scelto responsabilmente di intraprendere un cammino, ponendosi

all’opposizione di una maggioranza con la quale si è esaurita l’esperienza amministrativa. È

nostra intenzione proseguire liberando il campo da una concezione della “cosa pubblica”

degradante, immobile e suggestionabile dal “canto delle sirene”, senza prestare il fianco a

modalità operative che violano i valori sui quali avevamo fondato la nostra esperienza di

coalizione.

Siamo comunque convinti che il confronto politico, anche quando si traduce in separazione

di percorsi, debba essere affrontato con serietà, coerenza e rispetto, valori che

continueranno a guidarci nel nostro lavoro istituzionale.

Città Futura Anno Zero ribadisce dunque la propria posizione e continuerà il proprio lavoro

all’interno del Consiglio Comunale con determinazione, rappresentato ora dai tre consiglieri

Federico Salamone, Laura Mundula e Alessio Lasorella coerentemente con il proprio

progetto politico.