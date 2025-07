Castelnuovo di Porto, un investimento da 1,1 milioni di euro

Riceviamo e pubblichiamo

Castelnuovo di Porto, inaugurato il cantiere PUI Sport a Ponte Storto: al via la riqualificazione del campo sportivo con un investimento da 1,1 milioni di euro

Ieri pomeriggio a Castelnuovo di Porto è stato inaugurato il cantiere del progetto PUI Sport a Ponte Storto, con l’avvio ufficiale dei lavori per la riqualificazione del campo sportivo comunale. Un intervento importante, frutto di un investimento di 1,1 milioni di euro, destinato a trasformare un impianto strategico per l’area a nord di Roma.

All’inaugurazione hanno preso parte il Sindaco di Castelnuovo di Porto Riccardo Travaglini, il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna e la Consigliera metropolitana delegata allo Sviluppo economico, Attività turistiche ed Energia Alessia Pieretti.

Il campo sportivo, posizionato in una zona di grande accessibilità grazie alla vicinanza con la via Tiberina e il casello autostradale, sarà un punto di riferimento non solo per Castelnuovo ma per l’intero comprensorio limitrofo, facilmente raggiungibile con mezzi pubblici, privati e anche a piedi. Il progetto prevede l’ampliamento del campo da calcio e la sostituzione del terreno con un nuovo manto in erba sintetica, adeguato agli standard per ospitare competizioni sportive federali. Questo consentirà di includere nel circuito sportivo anche una fascia di età finora esclusa, che ha dovuto allenarsi in altre strutture.

I lavori prevedono inoltre la completa ristrutturazione dei due spogliatoi, la realizzazione di un’area parcheggio e la sistemazione del verde circostante, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e l’accessibilità complessiva dell’impianto.

La riqualificazione sarà realizzata seguendo i criteri previsti dai fondi PNRR – PUI Sport, Benessere e Disabilità: particolare attenzione sarà dedicata all’efficientamento energetico, con l’installazione di pannelli fotovoltaici, impianti solari termici e vasche di accumulo per l’irrigazione. Parallelamente, saranno eliminate le barriere architettoniche, rendendo campo e spogliatoi completamente accessibili alle persone con disabilità, migliorando così inclusività e accoglienza.

Le parole degli amministratori

Alessia Pieretti, Consigliera metropolitana, ha sottolineato l’importanza strategica dell’intervento: “In questa zona, punto di collegamento tra più comuni, interveniamo con un investimento importante da oltre 1 milione di euro per colmare una carenza storica di servizi sportivi. Il nuovo impianto rappresenta un passo fondamentale per la riqualificazione dell’intera area, con una valenza che va oltre l’attività sportiva. Lo sport favorisce la crescita di una società più sana e coesa, dove i giovani imparano il rispetto, la collaborazione e la condivisione. Questa infrastruttura è la base per lo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio”.

Il Vicesindaco Pierluigi Sanna ha evidenziato i benefici economici e ambientali del progetto: “Con i PUI Sport investiamo nell’intera area metropolitana, riconoscendo che la densità abitativa e la necessità di servizi pubblici non si limitano solo a Roma Capitale. Questi interventi creano una rete di servizi che va a vantaggio di più comuni, senza gravare sui bilanci degli enti locali. Inoltre, l’efficientamento energetico permette risparmi significativi nei costi di gestione dell’impianto, un doppio vantaggio per l’ambiente e per le casse comunali”.

Rispetto dei tempi e premio di accelerazione

La Città metropolitana conferma l’impegno a rispettare le scadenze imposte dal PNRR: entro fine agosto saranno aperti tutti i cantieri, senza interruzioni estive, e ogni appalto prevede un premio di accelerazione per chi completa i lavori in anticipo, incentivando rapidità e qualità. “Continuiamo a mantenere un passo veloce su tutti i 330 milioni di euro investiti nei Piani Urbani Integrati, in settori strategici come edilizia scolastica, strade e innovazione digitale”, conclude Sanna.

Un progetto che punta a migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini, garantendo strutture sportive moderne, accessibili e sostenibili, in grado di favorire l’inclusione sociale e lo sviluppo di una comunità sempre più coesa e attiva.