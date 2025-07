Parte la seconda edizione di “Agosto per gli anziani” a Civitavecchia

In occasione della V Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, celebratasi domenica 27 luglio, Civitavecchia si stringe attorno ai suoi anziani con un abbraccio speciale. Sappiamo che l’estate, un tempo di gioia e spensieratezza per tanti, può trasformarsi in un periodo di profonda solitudine per i nostri anziani, quando i familiari sono lontani e la rete di affetti si assottiglia.

È per questo che l’Amministrazione Comunale, su iniziativa dell’Assessora Antonella Maucioni e con il prezioso impegno dei Servizi Sociali, ha voluto accendere una luce di speranza. Abbiamo creato un ponte di socializzazione e aggregazione, un’occasione per sentirsi parte di una comunità che non dimentica nessuno.

La seconda edizione di “Agosto per gli anziani” è stata resa possibile grazie alla generosità e alla sinergia di attori fondamentali: i Centri Anziani Mons. Chenis, Giuseppa Ledda e Anna Magnani, la Croce Rossa Italiana (Comitato di Civitavecchia) e la Cooperativa Sociale AGA. Il loro altruismo e la loro dedizione sono stati cruciali per trasformare un mese potenzialmente segnato da vuoto e solitudine in un’autentica esperienza di compagnia e solidarietà.

“Desidero esprimere la mia più viva gratitudine a tutti coloro che, con il loro impegno, hanno saputo creare le condizioni ideali per un mese di agosto all’insegna della convivialità e dell’amicizia” ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene.

“Con Agosto per gli anziani, abbiamo voluto offrire non solo momenti di svago, ma soprattutto occasioni per sentirsi accolti, ascoltati e valorizzati. Un modo concreto per rafforzare il senso di comunità e promuovere relazioni di vicinanza e supporto” ha dichiarato l’Assessora ai Servizi Sociali, Antonella Maucioni.