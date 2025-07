Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio, il grido di Anguillara

Il flash mob dei cittadini di Anguillara per Gaza

I cittadini di Anguillara non stanno zitti. La tragedia di Gaza, i crimini di guerra del governo Netanyahu, le migliaia di morti, molti bambini, interpellano le coscienze di tutti. Non è possibile tacere. Il cuore è gonfio e spezzato. E’ una questione di umanità. Tutti devono fare qualcosa per far terminare questa atrocità: i governi innanzitutto. E purtroppo il governo italiano è troppo timido, a dir poco. Sono queste alcune delle voci che si sono levate domenica sera, quando il comitato dei cittadini di Anguillara ha fatto un flash mob spontaneo facendo rumore sul molo e in piazza.

E’ tempo di agire con decisione. Esigere un cessate il fuoco immediato e permanente; aprire tutti i valichi di terra; garantire l’accesso a tutti in tutta Gaza; rifiutare i modelli di distribuzione controllati dai militari; ripristinare una risposta umanitaria guidata dalle Nazioni Unite e continuare a finanziare organizzazioni umanitarie imparziali.