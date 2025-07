Qui e Ora, il Sindaco di Bracciano incontra i cittadini

Al Village dell’international food, l’occasione per un confronto costruttivo

Domenica pomeriggio, alle ore 18, nel contesto della manifestazione Qui e Ora Village e International Street Food, che si è svolta dal 25 al 27 a Bracciano Nuova, il sindaco Marco Crocicchi ha incontrato i cittadini nello spazio adibito a pista di pattinaggio tra via degli Aceri e via dei Tigli.

Un’occasione, come ha chiosato lo stesso primo cittadino, per proseguire la strada del confronto e della partecipazione attiva della popolazione alla vita amministrativa della cittadina.

A moderare l’incontro è stata il direttore de L’agone, Ludovica Di Pietrantonio, che nella breve ed efficace introduzione ha ricordato come la testata, da oltre un trentennio ormai, è impegnata a diffondere e far conoscere non tanto le criticità quanto le risorse e le iniziative di un territorio bello, vivace e invidiato talvolta; era presente anche il presidente de L’agone, Giovanni Furgiuele, la cui partecipazione silenziosa è stata di per sé eloquente a testimoniare un impegno convinto e continuativo con l’amministrazione comunale.

Il sindaco, che ha preso la parola subito dopo, ha condiviso alcune tematiche di pregnante e attuale interesse per la popolazione residente tra cui la riqualificazione degli spazi di socialità, non solo sportivi, che estendano le possibilità di aggregazione all’area del Centro Civico, già adibita a tale finalità con due importanti iniziative tra cui la distribuzione dei generi alimentari da parte della Misericordia e dell’associazione Auxilium.

Ha illustrato i recenti interventi sulla rete di viabilità, fruendo di finanziamenti già ottenuti, di alcune arterie viarie come la Braccianese, un tratto della Settevene Palo e della strada da e per Castel Giuliano.

Ha preannunciato importanti cambiamenti per quanto riguarda il nuovo appalto della gestione dell’igiene urbana e dei rifiuti, anticipando correttivi che saranno introdotti nella raccolta porta a porta a tutto vantaggio del mantenimento di una più capillare pulizia delle strade e degli spazi verdi.

Determinante, ai fini di un’ottimale monitoraggio del lavoro svolto dalla società appaltata, sarà la nomina di un direttore esecutivo del contratto che attraverso ispezioni e controlli potrà monitorare il corretto svolgimento del servizio. Il sindaco ha annunciato che a breve si saranno incontri pubblici proprio per spiegare come sarà organizzato il servizio di raccolta di cui non ha voluto appositamente anticipare oltre.

Ha fatto, poi, riferimento al problema dell’acqua che, seppur marginalmente, ha interessato alcuni quartieri di Bracciano; la scarsa disponibilità della risorse idrica ha imposto al gestore alcuni interventi necessari sulla rete di distribuzione. Si sta lavorando, ha aggiunto, sull’individuazione di nuovi pozzi di approvvigionamento.

Gli interventi dei numerosi intervenuti, ben dodici sono state le domande e le osservazioni di altrettanti cittadini, sono state prevalentemente proprio attinenti all’arredo e alla cura urbana, di cui è stata richiesta maggiore cura e attenzione; taglio d’erba, impiego di segnaletica stradale, videosorveglianza per proteggere i residenti dai furti, irregolarità del fondo stradale, sanificazione dei cassonetti e delle aree di raccolta dei rifiuti, più attento spazzamento delle strade. Il sindaco Crocicchi ha risposto in maniera puntale, appuntandosi correttivi e tranquillizzando gli intervenuti sulla fattibilità delle richieste.

Altra tematica portata alla discussione è stata la gestione della discarica di Cupinoro e anche in questo caso il primo cittadino ha inteso tranquillizzare la popolazione che le operazioni di estrazione di bonifica sono finanziate e controllate; lo stanziamento di 459.000 € che viene elargito dalla Regione per i 30 anni previsti per una bonifica completa, potrebbe anche diventare permanente.

Gli interventi sono rimasti tutti nei canoni della cordialità e della buona educazione, mai assumendo tonalità critiche sprezzanti; al termine dell’incontro, Crocicchi ha ringraziato i suoi collaboratori, in particolar modo quelli presenti e gli intervenuti tutti ricordando che il suo ufficio resta aperto ed accessibile a ognuno, compatibilmente agli impegni istituzionali e alla regolazione della modalità di accesso.

A seguire, un gruppo di giovani musicisti locali, ha tenuto u concerto riproponendo in maniera eccellente le cover dei Pink Floid, a cura di Generazione Musica dell’inossidabile Alessandro Lembo.

La redazione