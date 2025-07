i delitti della vergine presentato a Cerveteri

Alla Mondadori della cittadina cerite promosso l’ultimo romanzo di Daniela Alibrandi

Una domenica sera dalle tinte noir alla Mondadori di Cerveteri, dove si sono ritrovati un cospicuo numero di appassionati del genere in occasione della presentazione dell’ultimo romanzo di Daniela Alibrandi, “I delitti della Vergine”, edito Morellini.

Giunta ormai al suo 15esimo romanzo, Daniela conferma la sua straordinaria capacità di catturare il lettore e trascinarlo con il fiato sospeso in una storia dalle tinte scure e inquietanti, che si fa leggere tutta d’un fiato.

La storia è ambientata in un a Roma che nasconde segreti mortali; ragazze innocenti che scompaiono senza lasciare traccia in un mistero legato agli antichi acquedotti sotterranei. Il commissario Rosco, investigatore nato dalla fantasia e dalla penna di Daniela Alibrandi, affronta il suo caso più inquietante trasformando i meravigliosi sotterranei di Roma in un labirinto di terrore, dove passato e presente si fondono in un racconto mozzafiato che esplora i temi della purezza, della vendetta, della follia e della redenzione.

Presentazione ormai consolidata e supportata dalle letture recitate dall’attore Agostino De Angelis e alcuni degli allievi dell’Accademy for Theatre, tra cui Eleonora Pini e Riccardo Dominici.

Sintetico e di grande effetto è stato anche l’intervento del criminologo forense Gianluca Di Pietrantonio, che ha fatto chiarezza sulle manifestazioni del narcisismo patologico, della schizofrenia e dei tratti maniacali.

Al termine della presentazione, che si è tenuta nello spazio esterno alla libreria allestito come un bel salotto familiare, è stata offerta una degustazione di due vini prodotti da due case vinicole locali.

Daniela ha anticipato che sta concludendo la stesura del suo sedicesimo romanzo promettendo che prossimamente riproporrà analoga presentazione de “I delitti delle vergini”, nell’acquedotto sotterraneo di Trinità dei Monti.

