Grande successo per la serata del 19 luglio: Tarquinia torna a vivere

Una serata da ricordare per Tarquinia, quella di sabato 19 luglio, che ha registrato un’affluenza straordinaria di cittadini e visitatori nei diversi eventi organizzati sul territorio.

Il concerto “Summer Land ‘90/’00” a Tarquinia Lido ha trasformato piazza delle Naiadi in una festa a cielo aperto, con centinaia di persone a ballare e divertirsi fino a notte fonda. All’Arena San Marco, lo spettacolo di Almatanz con la coreografia di Luigi Matelletta, con l’Orchestra delle Cento Città, con talenti dello young artist programme del teatro opera di Roma, ha incantato il pubblico.

Grande partecipazione anche alla Sagra del Melone a San Martino, che ha celebrato gusto e tradizione in un clima di festa.

«Tarquinia sta vivendo una nuova era – afferma il Sindaco Francesco Sposetti – La socialità e la vita urbana sono la nostra priorità. Le strade piene di persone non sono solo belle da vedere, ma sono un segnale concreto di ripartenza per il commercio e per l’economia locale.

È anche grazie alle scelte fatte in questi mesi, come la valorizzazione del centro storico e del Lido, che oggi possiamo dire che Tarquinia è tornata a vivere.»

Un successo che conferma la direzione intrapresa dall’Amministrazione comunale: restituire ai cittadini una città attiva, accogliente e sempre più bella.

L’Amministrazione comunale ringrazia sentitamente la Pro Loco Tarquinia e tutte le associazioni che, con impegno e passione, si sono adoperate per la perfetta riuscita degli eventi, contribuendo a rendere la città viva e ospitale.