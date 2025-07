MUNICIPIO XV, TORQUATI – ROLLO: “OASI MARINE. PROSEGUE L’ESTATE 2025 PER GLI OVER 65 DI ROMA NORD”

Si riceve dall’ufficio stampa di Daniele Torquati e si pubblica

“Proseguono le Oasi Marine per gli over 65 del Municipio XV, che per il mese di luglio stanno trascorrendo delle piacevoli giornate al mare.

Organizzate su tre turni da una settimana ciascuno e gestite dalla Cooperativa Sociale “Le Mille e una notte”, l’iniziativa estiva, alla sua quarta edizione, offre alle anziane e agli anziani del territorio il servizio gratuito giornaliero di accompagnamento andata e ritorno in pullman, con più punti di raccolta nei differenti quartieri, pranzo e attività ricreative in spiaggia e zone d’ombra.

A questo si aggiungono le giornate di assistenza leggera a tutte quelle persone della terza età maggiormente in difficoltà nel periodo estivo che non hanno la possibilità di partecipare alle iniziative fuori città. Attività di invecchiamento attivo, passeggiate nei vivai, visite culturali per Roma, giornate al mare e la festa dei nonni, sono solo alcune delle iniziative che con il Presidente di Commissione, Alfonso Rago, abbiamo previsto nel Piano Sociale 2024 – 2026 e che portiamo avanti in tutti i periodi dell’anno per coinvolgere la cittadinanza anziana dei diversi quartieri del Municipio XV.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Agnese Rollo.

Roma, 18 luglio 2025