Rimborso libri di testo a Cerveteri, ecco l’avviso pubblico

C’è possibilità di presentare domanda, via Pec o a mano, entro e non oltre giovedì 11 settembre 2025

Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, rende noto che sul sito istituzionale dell’Ente è online l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi digitali o notebook per l’Anno Scolastico 2025-2026.

Possono avanzare richiesta gli studenti residenti nella Regione Lazio, con un indicatore Isee del nucleo familiare non superiore a 15493,71euro e con frequenza scolastica nell’anno scolastico 2025-2026 di istituti secondari di I e II grado, statali o paritari.

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 17:00 di giovedì 11 settembre, all’indirizzo PEC, specificando nell’oggetto la dicitura “Libri di testo 2025-2026”, oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo sito al Parco della Legnara.

Alla domanda dovrà essere allegata attestazione Isee del nucleo familiare in corso di validità, dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 445/2000 per i requisiti della residenza e della frequenza all’istituto di istruzione di I e II grado, la documentazione giustificativa attestante le spese sostenute e la copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente il contributo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi telefonicamente all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Cerveteri al numero 3346159978 o alla e-mail pubblica-istruzione@comune.cerveteri.rm.it