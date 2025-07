Lavori di asfaltatura in corso sulla SP 4a Settevene Palo II tronco.

Sono in corso lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, delle opere complementari (messa in quota di chiusini e caditoie, pulizia banchine, taglio vegetazione ove necessari), e di rifacimento della segnaletica orizzontale sulla S.P. 4a SETTEVENE PALO II tronco nel tratto compreso tra il km 0+400 ed il km 2+600, dalla data odierna 15/07/2025 e fino al 08/08/2025 in orario diurno e/o notturno h.24.