A ROMA CONCERTO EVENTO DEL COMPOSITORE PAOLO CAVALLONE

PER LA RASSEGNA “ESTATE A ROMA – CONCERTI DEL TEMPIETTO”

MARTEDI’ 22 LUGLIO, ALLE ORE 20.30, AL CHIOSTRO DI CAMPITELLI AL TEATRO MARCELLO DI ROMA

Dopo i successi internazionali, torna a esibirsi in Italia il Maestro Paolo Cavallone. Sarà Roma la città sede di un concerto evento, che vedrà il compositore italiano esibirsi al pianoforte, in una performance tra musica e poesia. Appuntamento martedì 22 luglio 2025, alle ore 20.30, al Chiostro di Campitelli al Teatro Marcello (Piazza Campitelli, 9), nell’ambito della rassegna “Estate a Roma – Concerti del Tempietto”.

La serata vedrà protagonisti tre compositori, che sono accomunati dall’appartenenza al catalogo dell’editore MEP (Music Ensemble Publishing), diretta da Dino Piretti, Luigi Taglioni e Marcello Appignani. Infatti, oltre a Paolo Cavallone saranno proposte opere di Virginio Zoccatelli e Pier Paolo Cascioli.

La serata avrà inizio con il duo composto da Christian Joseph Saccon (violino) e Massimiliano Genot (pianoforte), che interpreteranno “Immaginari Sonori” di Virginio Zoccatelli. A seguire ci sarà l’esibizione del duo composto da Paolo Capanna (viola) ed Emanuele Crucianelli (violoncello) impegnati nell’esecuzione di “Bestiarii”, “Studio per violoncello” e “Tres” di Pier Paolo Cascioli. A chiudere la serata sarà una performance di Paolo Cavallone al pianoforte, fra poesia e musica. Per l’occasione il compositore eseguirà “Illusioni” e “Immagini d’argilla”. Inoltre, reciterà alcuni versi tratti dal suo recente libro “Suoni ulteriori” (Santelli Editore), in un inedito incontro – confronto con il pubblico.

Paolo Cavallone è considerato uno dei maggiori compositori di oggi, un pioniere nell’ideazione di nuovi concetti compositivi, soprattutto in relazione all’ideazione del concetto di possibilità applicato alla creazione musicale, divenuto canone estetico di riferimento. Le sue collaborazioni includono enti, orchestre, solisti ed ensemble di fama internazionale come Siemens Foundation, Orchestre National de Bretagne, Ensemble Orchestral Contemporain, Roberto Fabbriciani, Andrea Lo Vecchio, Magnus Andersson e tanti altri. È docente di Composizione al Conservatorio di Venezia.

In caso di pioggia o di maltempo i concerti si effettuano comunque al coperto nella splendida sala annessa al Chiostro. Per informazioni e biglietti: www.tempietto.it / tel. 348 7804314 / afjs@tempietto.it