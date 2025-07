L’Assessore al Lavoro Piero Alessi apre il tavolo sulla sicurezza sul lavoro con sindacati e autorità

Si riceve e si pubblica

L’Assessore al Lavoro Piero Alessi ha avviato l’organizzazione di un tavolo di confronto dedicato alla sicurezza sul lavoro, che vedrà coinvolti rappresentanti delle organizzazioni sindacali, datoriali, delle autorità competenti e della stessa amministrazione, finalizzato alla stipula di un protocollo d’intesa.

La segnalazione apparsa sulla stampa a cura della FILT CGIL accende un faro sulla grave carenza di risorse umane e strumentali dedicate alle attività ispettive e di prevenzione dello SPRESAL nel porto di Civitavecchia, uno dei principali snodi logistici del Paese. Tema, quello della sicurezza sul lavoro, sollevato da tutto il mondo sindacale e dai delegati.

«Stiamo lavorando per convocare al più presto un tavolo istituzionale che metta insieme tutte le parti sociali interessate e contribuisca a rafforzare il presidio della salute e della vita dei lavoratori».

Sulla stessa linea il Sindaco Marco Piendibene: «Riteniamo che la sicurezza sul lavoro debba essere una priorità assoluta. Ci impegniamo, come amministrazione, a promuovere ogni iniziativa utile per garantire tutele concrete, rafforzare il controllo, e creare le condizioni per un sistema di prevenzione più efficace. Civitavecchia deve essere un luogo di lavoro sicuro, moderno, e all’altezza delle sfide future».