Trevignano Romano. Miglioriamo l’efficienza del sistema sociosanitario

L’evoluzione del sistema sociosanitario richiede continui adattamenti per migliorare l’efficienza, la qualità dei servizi offerti e la sostenibilità economica. Per far fronte a tutto questo, la Regione Lazio, ha espresso la preferenza per la costituzione di “Consorzi”, soggetti aventi personalità giuridica, nel rispetto dell’autonomia degli enti locali nella individuazione delle forme di gestione previste dal TUEL (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

Ed è tempo di tramutare l’intenzione in azione: il comitato istituzionale del distretto sociosanitario Roma 4.3 ha stabilito di transitare da Distretto sociosanitario a Consorzio sociosanitario assicurando il mantenimento in capo ai comuni consorziati dei poteri di indirizzo politico e di controllo della programmazione, della gestione degli interventi e dei servizi sociali del piano di zona.

La legge quadro n. 238, del novembre 2000, prevedeva la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, definendo le linee guida per l’assistenza sociale la cui finalità è garantire a tutti i cittadini un sistema integrato di interventi e servizi sociali che promuova il benessere e l’autonomia. Nel 2016, venivano stabiliti i principi fondamentali e gli obiettivi del sistema integrato, indicando come obiettivi:

-la predisposizione di un piano sociale regionale

-la valorizzazione del ruolo della famiglia

-la garanzia dei diritti dei minori

-il coinvolgimento del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza

-la collaborazione tra i diversi attori del sistema integrato

-la promozione dell’autonomia individuale e della coesione sociale

oltre ai servizi per le persone con disabilità, le persone anziane e altri soggetti in difficoltà.

Nel 2017, la Regione Lazio ha suddiviso il territorio (escludendo Roma) in 36 Distretti sociosanitari, attraverso i quali, i comuni hanno esercitato in forma associata, le funzioni e i compiti relativi alla programmazione e gestione dei cosiddetti LEPS (Livelli essenziali delle prestazioni sociali). Il nostro Comune, insieme ad Anguillara Sabazia, Manziana, Canale Monterano e Bracciano rappresenta l’ambito territoriale del distretto sociosanitario Roma 4.3.

Lavorare in forma associata, ha finora rappresentato, il dare seguito a quanto deciso e gestito

dall’Ufficio di Piano, un gruppo di lavoro organizzato all’interno del Comune di Bracciano, capofila del Distretto, che ha curato sia la parte operativa che quella economico – amministrativa.

Ma quando si parla di servizi fondamentali, a cosa ci si riferisce?

-sportelli di segretariato sociale, dove le famiglie in difficoltà trovano accoglienza e orientamento -servizi sociali professionali, con assistenti sociali, almeno uno ogni 5000 abitanti

-PUA,. Punto Unico d’accesso per facilitare l’integrazione tra sanità e assistenza

-PIS, servizio di pronto intervento sociale per le emergenze

-Sostegni economici per chi è in difficoltà, per chi è in situazioni fragili

-Strutture per centri diurni o residenziali, per varie forme di disagio.

L’attuazione di tutti questi interventi è sostenuta economicamente da fonti di finanziamento di natura comunitaria, regionale e nazionale, con ogni Distretto, deve elaborare un Piano di Zona, cioè un documento che programma gli interventi sociali nei vari Comuni, in base ai bisogni della popolazione. L’ultimo aggiornamento del Piano, approvato dal Comitato Istituzionale formato dai Sindaci dei Comuni del Distretto, è di aprile 2024 e ha riguardato il periodo 2024-2026.