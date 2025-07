Un gioiello sulle rive del Lago di Bracciano: il MUSAM

Nella cornice naturale di rara bellezza del “Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano”, sulle spettacolari rive meridionali del magnifico lago vulcanico, si trova il “Museo Storico Aeronautica Militare” di Vigna di Valleche conserva un patrimonio storico rigorosamente originale, fra cui il più antico oggetto volante, realizzato dall’uomo, conservato al mondo: il pallone aerostatico che Garnerin aveva fatto volare su Parigi il 1804.

Nel primo padiglione del Museo, l’hangar Troster, sono ospitati veri gioielli. L’idroplano utilizzato per testare il motore del primo dirigibile militare, che si avvaleva di una nuova tecnologia: i foil,noti a tutti per le gare della Coppa America,che permettono di ridurre drasticamente l’attrito. Il Blériot, un aereo del tipo utilizzato nella guerra Italo-Turca, in cui, per la prima volta al mondo, fu impiegato l’aereo e avvenne il primo bombardamento dall’aria. Lo SPAD VII dell’Asso dell’aviazione Ruffo di Calabria; ma il principale asso italiano fu Francesco Baracca,di cui il museo conserva numerosi cimeli originali, il cui famoso “cavallino rampante” fu poi utilizzato da Enzo Ferrariper le sue monoposto. Altro ricordo importante è lo SVA dell’87a Squadriglia “La Serenissima”,uno degli esemplari che parteciparono al leggendario “Volo su Vienna” di Gabriele d’Annunzio.

Nell’hangar Velo sono visibili alcuni dei magnifici esemplariche parteciparono alla “Coppa Schneider”, vinta per 3 volte dall’Italia. Il Castoldi M.C. 72 con il quale Francesco Agello conquistò il primato mondiale di velocità, record ancora oggi imbattuto il cui brillante colore “Rosso Corsa” è diventato il colore delle macchine italiane impegnate in gare motoristiche di velocità. Sono poi ricordate le due epiche trasvolate effettuate in formazione da Italo Balbo; crociere che aprirono la strada all’utilizzo di aerei per raggiungere le Americhe, fino ad allora esclusivo appannaggio del trasporto marittimo.

Nel terzo padiglione museale sono oggi conservati esemplari di aerei utilizzati nella Guerra in Spagna e durante la II Guerra Mondiale.

Nei padiglioni successivi vi sono aerei che hanno fatto la storia più recente, a partire dai DH100 Vampire, poi con l’F104, per finire ai Tornado, agli Eurofighter, agli aerei acrobatici delle Frecce Tricolori: i Fiat G91 e gli MB339 (utilizzati attualmente)fino alle tute degli astronauti Vittori e Parmitano.

Il Museo dispone anche del “Centro Documentazione Umberto Nobile”, che conserva la biblioteca e gli archivi personali di Umberto Nobile.

Riccardo Agresti