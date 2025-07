Teatro: L’Accademia Gilmont mette in scena “La Locura, la follia prende forma”

L’Accademia Gilmont Italia promuove l’evento più audace e visionario dell’anno, dove arte, creatività e follia si fondono in una sfida senza precedenti. L’appuntamento è per domenica 6 luglio a partire dalle 20:30 nella cornice del Teatro Lo Spazio, in via Locri 42 a Roma.

La Locura: la follia prende forma è il titolo della serata che fornirà al pubblico un’esperienza inedita e fuori dagli schemi. Sul palco gli allievi dell’Accademia Gilmont metteranno in scena la sfida di Body Painting, mostrando le loro opere finali ispirate al tema della follia, in una vera e propria sfida artistica a colpi di colori, corpi e immaginazione.

Ogni performance sarà un’esplosione visiva, un viaggio nelle emozioni, nei contrasti interiori e nell’espressione più autentica dell’essere umano. Non uno spettacolo, ma un manifesto vivente di coraggio creativo. Un evento per chi ama l’arte che scuote, che commuove, che fa riflettere.

“Durante la serata –inoltre sottolineano Antonella e Giancarlo D’Amico, animatori dell’Accademia Gilmont Italia – al fine di promuovere l’imprenditorialità, celebreremo anche chi ha saputo trasformare la formazione in una vera carriera, premiando le “Eccellenze Gilmont”, un riconoscimento speciale ai nostri ex allievi – oggi professionisti, che si sono distinti per talento, determinazione e risultati raggiunti”.

Per info e prenotazioni:

Accademia Gilmont Italia srl

3200437645 anche whatsapp

Costo ingresso 15 euro fino ad esaurimento posti