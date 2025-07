Estate a Roma Nord: tante iniziative tra cinema e spettacoli.

Quando arriva l’estate Roma sa mostrare la sua rinomata “Grande Bellezza” offrendo centinaia di eventi culturali che si accavallano senza sosta.

Anche a Roma Nord gli appuntamenti sono stati numerosi in questi ultimi anni. L’amministrazione municipale ha infatti organizzato un calendario ricco di eventi che già a giugno ha registrato una grande partecipazione di pubblico, confermando che, anche questa parte della città, necessita di maggiore attenzione e valorizzazione sul piano culturale e dell’intrattenimento.

Dopo il successo dello scorso anno torna “Cortili di Cinema”, un fitto cartellone di proiezioni che per tutti i fine settimana, fino al 20 luglio, trasforma i cortili delle scuole, oramai chiuse, in piccole arene a cielo aperto. Questo progetto, promosso dal Municipio XV e Anec Lazio e che prevede complessivamente 15 appuntamenti in sette quartieri, porta così il cinema a Cesano, Vigna Clara, La Giustiniana, Fleming, La Storta, Grottarossa e Labaro, sperimentando un utilizzo alternativo degli spazi scolastici. I primi film di giugno hanno visto sempre il tutto esaurito anche grazie alla presenza di ospiti come Riccardo Milani, regista di “Un mondo a parte”, l’attrice Greta Scarano nella veste di regista di “La vita da grandi”, e Laura Berlinguer invitata per “La grande ambizione”, opera che racconta alcuni anni della segreteria del padre Enrico alla guida del PCI.

Nel mese di luglio ci saranno sette nuove proiezioni e le arene verranno organizzate nelle scuole di Grottarossa, La Storta e Labaro.

Ne parliamo con Tatiana Marchisio, assessora alle Politiche scolastiche e culturali del Municipio XV: ≪Per Cortili di Cinema voglio ringraziare Anec Lazio che, fin da subito, ha compreso l’intento della nostra programmazione, ovvero, disseminare il territorio di arene cinematografiche itineranti nei cortili delle scuole, spazi che tornano a essere luoghi d’incontro anche dopo la fine dell’anno scolastico. In questa seconda edizione abbiamo più scuole e, quindi, più quartieri coinvolti, e film anche molto recenti. Quest’estate non ha visto protagonista solo il cinema, ma ci sono state tante altre iniziative sparse per il Municipio come “Animazioni pedagogiche” con spettacoli, giochi e laboratori per bambini e famiglie realizzati con i fondi del coordinamento pedagogico. Inoltre, ci sarà lo spettacolo serale “Il Mago di Oz” che, dopo la prima di fine giugno a La Storta, verrà replicato a Labaro il 13 luglio e a Grottarossa il 14≫.

Fabio Rollo