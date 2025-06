GROTTAROSSA, TORQUATI (MUN.XV): “NUOVA CASA DELL’ACQUA ALL’INGRESSO DI PARCO VOLUSIA”

E’ attiva, da questa mattina, la nuova Casa dell’Acqua a Grottarossa.

L’impianto, fornito e installato da Acea Ato 2 nel parcheggio di Via Casalattico all’ingresso del Parco Volusia, garantirà l’erogazione gratuita di acqua potabile liscia e gasata ventiquattr’ore su ventiquattro. Dotata di schermi per la trasmissione di informazioni utili alla cittadinanza e di prese di alimentazione elettrica Usb per ricaricare tablet e smartphone, la Casa dell’acqua di Grottarossa è il terzo impianto che viene installato in Municipio XV, dopo quelli di Valle Muricana nel 2015 e di Labaro nel 2023.

Inaugurate a Roma ormai dieci anni fa, le Case dell’acqua gestite da Acea Ato 2, che ringrazio per aver da subito preso in carico la nostra richiesta, sono oltre 175 e rappresentano l’evoluzione moderna e hi-tech dei più comuni nasoni. Solo nel 2024 gli impianti hanno distribuito gratuitamente più di 49 milioni di litri d’acqua, certificata da rigorosi controlli periodici. Ogni casa dell’acqua è dotata di un dispositivo di monitoraggio integrato con i sistemi di telecontrollo di Acea Ato 2 per garantire la massima sicurezza in tempo reale.

Con la nuova Casa dell’acqua, per cui ringrazio gli Assessori ai Lavori Pubblici e all’Ambiente, Luigia Chirizzi e Marcello Ribera, contribuiamo alla tutela dell’ambiente incentivando l’utilizzo dei contenitori refill”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.