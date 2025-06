Generazione Musica in collaborazione con il “Cantiere di Pace” e con il comune di Bracciano presenta: “Concerto per la Pace – Imagine”.

L’evento si svolgerà il 28 giugno presso il Chiostro degli Agostiniani a Bracciano dalle ore 19.00. Sarà una serata ricca di musica e spunti di riflessione: dalle 19.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 23.00.

Sul palco si alterneranno, oltre a Generazione Musica, il coro “Controcanto” e l’orchestra “Crescendo” dei giovani musicisti dell’associazione “Novarmonia”, un riferimento per lo studio della musica nel nostro territorio. L’ingresso è libero.

Crediamo che attraverso la musica si possano veicolare più velocemente le idee, siamo convinti che l’idea delle idee sia costruire un mondo di Pace dove la democrazia possa trovare i suoi germogli più efficaci.

Dall’inizio del conflitto in Ucraina il Cantiere di Pace, promosso dal Comune di Bracciano attraverso la partecipazione di associazioni, cittadini e cittadine, si è impegnato a sostenere la popolazione colpita dalla guerra e ad auspicare il dialogo e la pace tra il popolo russo e ucraino. L’escalation guerrafondaia del governo israeliano ha aggravato la situazione mondiale nell’ottica di spazzare via il popolo della striscia di Gaza.

Crediamo fermamente che sia di fondamentale importanza non abituarsi alla guerra, alle continue violenze perpetrate contro i civili, alla coercizione di persone indifese costrette a subire il freddo, la sete e i bombardamenti.

Dobbiamo sempre ricordare che la guerra porta solo distruzione e dolore, e che le vittime principali sono sempre i civili innocenti.

Occorre quindi fare tutto il possibile per fermare le guerre, prevenire i conflitti e cercare di risolvere le dispute attraverso il dialogo e la negoziazione, evitando in ogni modo di ricorrere alla violenza. Solo in questo modo potremo costruire un mondo più giusto e pacifico per tutti e tutte.

Vi aspettiamo al Concerto per la Pace: sabato 28 giugno dalle ore 19.00. Chiostro degli Agostiniani – Bracciano.