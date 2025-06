Manziana: donazione Effige del Bollettino della Vittoria della Guerra 1915-1918

Il mattino del 9 giugno u.s. nell’edificio municipale di Manziana, per iniziativa comune del Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini e del Leo Club Bracciano ( giovani Lions), è stata donata all’Amministrazione comunale una storica Effige con la trascrizione del Bollettino della Vittoria della Guerra 1915 – 1918, copia autentica all’originale che è collocata in molti edifici pubblici militari e civili.

L’Effige, allocata nel settore Uffici, che ricorda uno degli Eventi storici d’Italia più significativi e segna la conclusione del nostro Risorgimento, con l’annessione di Trento e Trieste ed altre terre irredenti, per lungo tempo ha fatto mostra significativa nei luoghi più importanti d’Italia ed ha costituito un plastico ed orgoglioso ricordo, ad esempio di tutti i cittadini e dei giovani in particolare, oggi non sembra sia parimenti diffusa ed il suo contenuto conosciuto. E’ quindi una lodevole iniziativa che siano stati i Lions “ riesumare” nel territorio l’Evento ed a richiamare i ricordi, che sono un insieme di eroismo e di sacrificio per i molti Caduti nelle doline del Carso e sulle rive dell’Isonzo.

Parole significative sono state pronunciate dal Sindaco Alessio Telloni, dal Presidente del Club, Adelio Dal Mas e dal Coordinatore del Distretto 108 – L per le Forze Armate e di Pubblica Sicurezza Bruno Riscaldati.

Presenti anche il Presidente di Zona Walter Zambelli e la Socia Maria Luisa Pezone nonché i giovani Leo con il Pesidente Alessandro Galdesri ed il Socio Niccolò Sala.

Bruno Riscaldati.