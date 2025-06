D’Amato, ondata di calore: bollino rosso sul Lazio ma Rocca non pervenuto

“L’intera regione è al massimo livello di allerta per l’ondata di calore, ma Rocca non è pervenuto. Malgrado la nostra denuncia di qualche giorno fa, manca ancora il piano operativo e, soprattutto, la sorveglianza attiva dei medici di medicina generale per anziani e fragili. È completamente assente qualsiasi campagna informativa. Meno male che il Comune di Roma, con Gualtieri, si è attivato tempestivamente. Il piano operativo contro le ondate di calore non è un atto burocratico o un ciclostile, ma uno strumento attivo di prevenzione che deve essere messo in atto quando il livello di allerta sale, come in questo fine settimana. Sono le prime 24/48 ore a segnalare le criticità per la salute, e il ritardo della Regione è ingiustificabile”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato.