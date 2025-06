Sabato 28 giugno Bracciano scende in piazza per dire NO alla guerra

Mentre le guerre si moltiplicano e i popoli soffrono, i governi scelgono la strada del riarmo. Aumentano le spese militari, alimentano conflitti, trasformano la paura in profitto per pochi. Ma noi diciamo basta!

La sicurezza non si costruisce con le armi, ma con la giustizia, la solidarietà, il rispetto dei diritti umani!

La pace non è un’utopia: è una necessità! È l’unica via per un futuro vivibile!

Scendiamo in piazza per dire NO alla corsa agli armamenti dettata da Trump, Nato e UE! Per dire NO alla violenza e ai soprusi di un manipolo di pazzi che, pur di perseguire i propri interessi personali, sarebbero disposti a portarci TUTTI verso una guerra globale dalla quale non ci sarebbe ritorno. TUTTI perché oggi nessuno può dirsi al sicuro!

Non restare a guardare. La tua voce conta. Il tuo silenzio è complice

Scendiamo in piazza, sabato 28 giugno alle ore 16, per dire SÌ al disarmo, alla diplomazia, alla vita!”