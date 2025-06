Cerveteri: al Rione Casaccia la prima Sagra della Bruschetta

Appuntamento per sabato 5 luglio in Piazza Gramsci, tra musica, risate, convivialità e bruschette per tutti i gusti.

Il primo sabato di luglio arriva un evento nuovo di zecca a Cerveteri: è quello organizzato dal Rione Casaccia Vignola, in Piazza Gramsci, ospiterà la prima Sagra della Bruschetta. Musica, risate, convivialità e soprattutto bruschette per tutti i gusti: classiche, golose, sfiziose e gourmet.

Una festa pensata per tutta la famiglia, in uno dei Rioni storici della città, per incontrare amici e divertirsi. L’appuntamento è a partire dalle ore 19:00, per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 3475879620 e 3403099638.

“Per trascorrere un sabato sera insieme, in musica, in allegria, in famiglia, la Sagra della Bruschetta organizzata dal Rione Casaccia Vignola sarà l’occasione perfetta – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore ai Rapporti con i Rioni del Comune di Cerveteri – in questo inizio d’estate sono tante le feste e le iniziative rionali: appuntamenti oramai entrati nella tradizione, che ci porteranno poi alla fine di agosto alla storica Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, occasione in cui, come sempre i Rioni saranno protagonisti con la gara della pigiatura e la sfilata dei carri allegorici. Al Rione Casaccia un sincero e caloroso in bocca al lupo per il buon esito della Sagra e ai cittadini tutti, l’invito a trascorrere una serata diversa e piacevole in loro compagnia”.