Comunicato stampa del Segretario del Partito Democratico di Civitavecchia Enrico Luciani

Ritengo doveroso esprimere apprezzamento per quella parte dell’opposizione che, pur nella diversità di vedute, sceglie di mantenere vivo il confronto politico attraverso l’ascolto della cittadinanza, la conoscenza puntuale dei dossier e la capacità di studio. Un’attività che, se svolta con costanza e onestà intellettuale, fa onore a chi la esercita, a prescindere dai ruoli e dalle stagioni politiche attraversate.

In una democrazia matura, il ruolo dell’opposizione è fondamentale: deve saper essere pungolo, stimolo, controllo. Ben venga quindi chi, con spirito costruttivo, contribuisce a migliorare il dibattito pubblico e a mantenere alta l’attenzione sui bisogni del territorio.

Proprio per questo, mi permetto una riflessione: attenzione a non trasformare, anche involontariamente, questo lavoro prezioso in uno strumento al servizio di chi non riconosce l’avversario politico come interlocutore, ma come nemico da delegittimare o abbattere, “soprattutto se sta lavorando bene e fuori da geometrie più o meno ortodosse”. È una deriva pericolosa, che nulla ha a che vedere con l’idea di politica a cui il Partito Democratico si richiama.

Allo stesso modo, non possiamo che prendere le distanze da chi riduce la complessità dei problemi a slogan semplicistici, inseguendo il consenso attraverso il populismo a buon mercato, senza offrire alcuna reale prospettiva per la città. Civitavecchia merita di più: merita serietà, competenza, dedizione.

L’Amministrazione comunale è composta da persone perbene, che lavorano ogni giorno con serietà e massimo impegno per la città. In questo contesto, è importante ricordare che l’ascolto, il rispetto e la capacità di farsi carico delle istanze dei cittadini non sono appannaggio di una parte sola: sono valori che fanno parte del DNA del Partito Democratico e rappresentano la cifra quotidiana dell’azione amministrativa che stiamo portando avanti.