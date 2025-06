CHE L’ESTATE ABBIA INIZIO: A TREVIGNANO ROMANO RIAPRE L’ARENA PALMA!

Venerdì 27 giugno dalle 19.30 festa d’inaugurazione a ingresso gratuito

L’Arena Palma è un luogo speciale dove godersi un aperitivo al tramonto, con vista lago, nell’attesa che si accenda – ancora una volta – la macchina dei sogni.

Anche quest’anno siamo felici di presentarvi la prima parte del nostro programma estivo: un mix di cinema d’autore, grandi classici, concerti, incontri con registi, attori e scrittori, performance artistiche e laboratori.

Per la grande festa a ingresso gratuito del 27 giugno proponiamo un cult intramontabile: The Blues Brothers di John Landis, che torna sul grande schermo in versione restaurata, inaugurando con energia e leggerezza la nostra stagione estiva.

Tutti i giovedì saranno serate di cult, per celebrare gli anniversari di film che hanno segnato l’immaginario collettivo e il nostro amore per il cinema.

Non mancheranno alcuni dei più bei film della stagione, alcuni dei quali accompagnati da regista e cast: Stefano Chiantini e Edoardo Pesce presentano Come Gocce d’Acqua, Greta Scarano la sua bellissima opera prima La Vita da Grandi, la scrittrice Laila Karami e il musicista Pejman Tadayon introducono Il Mio Giardino Persiano, Fabio Grassadonia e Antonio Piazza il loro Iddu – L’Ultimo Padrino.

E poi ancora grandi emozioni con Elio, Jurassic World, Dragon Trainer, l’irresistibile Lilo & Stitch, Follemente e A Complete Unknown.

E ancora eventi speciali imperdibili:

Il 5 luglio arriva a Trevignano, dopo una tappa all’Auditorium, Around Zebriskie Point: un inedito road movie girato in Super 8 da Michelangelo Antonioni durante i sopralluoghi e le riprese dello storico film, accompagnato da una colonna sonora eseguita dal vivo tra musiche originali e moderna psichedelia e la voce narrante di Enrica Fico Antonioni.

La collaborazione con la prestigiosa Roma Sinfonietta ci regala due concerti imperdibili:

Danilo Rea con A Great Big World e l’Orchestra Roma Sinfonietta, con il violino solista Vincenzo Bolognese, con La Musica Demoniaca.

Infine una grande festa per celebrare i 10 anni di Baobab Experience, una delle più importanti attività italiane dedicate all’accoglienza e al supporto delle persone migranti: una serata di Cinema e Musica dall’Africa Migrante con i ritmi di Kora Hero, una selezione di cortometraggi provenienti dal prestigioso FESCAAL e tanto altro.

Come sempre l’Arena apre alle 19.30, spesso con musica dal vivo, dj set e laboratori.

Le proiezioni iniziano alle 21.30.

I nostri fantastici aperitivi sono realizzati in collaborazione con La Rosticceria di Bracciano, Culetti – EcoForno Circolare e alcuni tra i migliori piccoli produttori del nostro territorio.

Per tutte le altre informazioni, il programma completo e gli aggiornamenti consultate il sito e seguiteci su Instagram e FaceBook!

www.cinemapalma.com

Instagram: @cinemapalmatrevignano

Facebook: Cinema Palma

E-mail: trevignanocinemapalma@gmail.com