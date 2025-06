Corpus Domini, a Bracciano la 40^ edizione dell’Infiorata

Domenica prossima 22 giugno 2025, in occasione della solennità del Corpus Domini, a Bracciano sarà realizzata la 40^ edizione de L’Infiorata. Un evento nato molti anni fa dall’idea di un gruppo di amici del Rione Borgo che, con pochi fiori, raccolti spesso nei campi delle colline braccianesi, iniziarono a realizzare i primi quadri religiosi in omaggio alla festività religiosa del Corpus Domini.

Negli anni, quel piccolo momento di unione e abbellimento di una Bracciano che fu è diventato per la città una vera e propria tradizione, che richiama centinaia di persone e che ne coinvolge altrettante nelle diverse fasi di organizzazione, progettazione e realizzazione. Attualmente infatti l’Infiorata è un’occasione di aggregazione sociale capace di unire diverse realtà associative coinvolgendo donne, uomini, bambini e ragazzi di ogni età che mettono a disposizione tempo ed energie per creare un’atmosfera di festa e allegria. I lavori dell’Infiorata entreranno nella fase operativa venerdì 20 con l’arrivo dei fiori e nella sede del Rione Borgo inierà la fase della “spetalatura”, durante la quale i fiori saranno separati in ogni loro parte da mani abili ed esperte e da tutti coloro che vorranno partecipare ad uno dei momenti più aggregativi della manifestazione.

Di petalo in petalo l’Infiorata entrerà nel vivo domenica 22 intorno alle 7:00 del mattino con l’inizio dell’allestimento dei quadri; con strade e vie chiuse al traffico, come da ordinanza della Polizia Locale. Allora lungo via Salvatore Negretti, in piazza I° Maggio, in Piazza del Comune, a Piazza Dante, in piazza Mazzini e lungo via della Collegiata bambini, ragazzi, donne e uomini si ritroveranno per lavorare all’allestimento dei quadri e nell’arco di poche ore la città di Bracciano sarà inondata quasi per magia di un caleidoscopico susseguirsi di colori e profumi, animato da voci di festa e di allegria. Turisti, visitatori e cittadini potranno ammirare l’alacre lavoro passeggiando per Bracciano fino alle 19.00 circa.

A quell’ora, al termine della Santa Messa, dal sagrato del Duomo Santo Stefano Protomartire inizierà la solenne processione, che farà tappa per le benedizioni e dei momenti di preghiera in piazza del Comune, piazza Dante e poi dinanzi alla Chiesa del Divino Amore in fondo a via Salvatore Negretti. Diverse le realtà che mettono e hanno contribuito all’allestimento dei tappeti floreali e non solo; per diversi anni docenti e bambini dell’IC BRACCIANO hanno realizzato quadri con un occhio aperto sempre sulle bellezze braccianesi; negli ultimi anni poi anche i componenti della Giunta Comunale hanno iniziato a realizzare dei quadri in tema davanti l’ingresso del municipio.

In questa edizione un tocco particolare e inaspettato all’Infiorata verrà dalle Uncinettine, che hanno affidato ad ago e filo la realizzazione dei loro quadri. Ma a chinarsi sull’asfalto mischiando petali, sabbie e e colori per delle suggestive opere festose, saranno poi anche i gruppi del Rione Cartiere, dell’Asilo “Pasqualetti”, delle Parrocchie S.Stefano P.M., S.S. Salvatore e S.Maria Madre della Chiesa di Vigna di Valle; i quadri saranno allestiti poi da Unitalsi, ARVAS-VINCENZIANE, MISERICORDIA, CAMMINARE PER UNIRE, PRO LOCO, Fabrizio di Grisostomo, Giunta Comunale, UNCINETTINE e Rione Monti.

L’Infiorata realizzata e organizzata del Rione Borgo è presente nel circuito di Infioritalia, Associazione Nazionale delle Infiorate Artistiche, a riconoscimento e conferma del valore della manifestazione. L’edizione 2025 dell’Infiorata di Bracciano vede il patrocinio del Comune di Bracciano e la fattiva collaborazione di diverse associazioni quali Rione Monti, Pro Loco, Università Agraria, Associazione Volontari Protezione Civile di Bracciano, Fraternità Misericordie, ditte manutenzione del verde ed ecologiche di Bracciano.

Cinzia Orlandi