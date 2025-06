Progetto GENS: la scuola La Giustiniana dona al Parco Naturale di Bracciano e Martignano la mappa tridimensionale della Caldara di Manziana

Nella mattinata del 6 giugno, presso l’Istituto Comprensivo La Giustiniana, si è tenuto un momento dedicato alla consegna della mappa tridimensionale della Caldara di Manziana, realizzata dagli alunni delle classi 4ªA e 4ªE nell’ambito del progetto “Filma la tua area protetta”, inserito nel programma GENS, percorso educativo dedicato alla sostenibilità ambientale e alla conoscenza del territorio.

In questa occasione, la scuola ha ufficialmente donato la mappa al Parco Naturale di Bracciano e Martignano come frutto dell’impegno e della creatività dei bambini. L’opera, interamente in ceramica, riproduce fedelmente il paesaggio naturale dell’area protetta, con vegetazione, fauna e una scheda descrittiva che ne illustra le principali caratteristiche e la biodiversità.

Questo dono, oltre a rappresentare un gesto simbolico di attenzione per l’ambiente, ha anche un valore inclusivo: la mappa è infatti pensata anche per i visitatori non vedenti, che potranno esplorare il territorio attraverso il tatto, rendendo la natura più accessibile a tutti.

All’incontro erano presenti la referente del progetto per L’agone nuovo, Paola Forte (redattrice e grafologa), e Giancarlo Morgana (ecologo dell’Enea). Entrambi hanno espresso la propria soddisfazione per aver preso parte a un progetto così significativo, ringraziando la dirigente scolastica, le insegnanti e agli alunni. Hanno inoltre portato i saluti di Giovanni Furgiuele, presidente de L’agone nuovo, il quale ha voluto esprimere telefonicamente i propri ringraziamenti alla scuola, alla dirigente scolastica e alle insegnanti per l’impegno e la disponibilità dimostrati. Forte e Morgana hanno anche trasmesso i saluti del regista Claudio Zamarion e dei referenti del Parco Naturale di Bracciano e Martignano, assenti anch’essi per motivi di lavoro, ma sempre sostenitori dell’iniziativa.

Durante i ringraziamenti, Morgana e Forte hanno sottolineato l’importanza di un percorso che ha saputo unire lo studio in classe all’esperienza concreta sul campo, offrendo ai bambini la possibilità di trasformare le conoscenze teoriche in un’opera tangibile come la mappa tridimensionale. L’ecologo ha evidenziato il valore del rispetto per l’ambiente e dell’educazione ambientale come strumenti per uno sviluppo consapevole e partecipato, mentre la grafologa ha espresso la propria gioia nel vedere i bambini passare dalla teoria alla realizzazione pratica, sperimentando la bellezza e la fragilità dell’area naturale.

La dirigente scolastica, dott.ssa Marilena Abbatepaolo, ha espresso la propria soddisfazione per aver aderito a un progetto che ha saputo coniugare conoscenza e attenzione per l’ambiente. “È importante – ha dichiarato – far conoscere ai bambini la natura, rispettarla e non fermarsi solo alle nozioni studiate in classe. Toccare con mano ciò che si apprende è fondamentale per formare cittadini più attenti e rispettosi.”

Il progetto GENS si conferma così un valido strumento per sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela dell’ambiente e al senso civico, accompagnando gli studenti in un percorso di crescita e partecipazione attiva.

Paola Forte