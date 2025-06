CIMITERO COMUNALE CANALE MONTERANO: COMPLETATA LA COSTRUZIONE DI 14 NUOVE CAPPELLE FUNERARIE

Dopo il primo ampliamento da 80 nuovi loculi e 25 posti a terra, arriva a compimento anche il lavoro per dotare il cimitero comunale in loc. “La Piana” di 14 nuove cappelle funerarie da tre posti. I lavori, per complessivi 120.000 euro, non hanno pesato sulle tasche dei cittadini poiché realizzati in project financing e hanno permesso di dare una nuova risposta importante alle famiglie canalesi.

“Il progetto – spiega l’Ass. ai Lavori Pubblici, Andrea Magagnini – ha interessato tutto il Nuovo Cimitero, dove siamo andati a ritagliare spazi non utilizzati per costruire cappelline da 3 posti molto eleganti e dignitose. La vendita delle stesse, come da Regolamento, è iniziata (3482341345, il numero telefonico per le informazioni a riguardo) speriamo con l’apprezzamento dei cittadini sia per la qualità di quanto realizzato che dei prezzi, inferiori a quelli medi di mercato.”

“Con l’approvazione del nuovo Regolamento Comunale – conclude il Sindaco di Canale Alessandro Bettarelli – la realizzazione di loculi e posti a terra e ora le cappelline, rimane ancora qualcosa da fare: per le luci votive abbiamo appena rescisso un contratto con il gestore per varie inadempienze e quindi dovremo cercare una nuova ditta, poi dovremo rimettere in sesto l’impianto elettrico della struttura, che presenta notevoli problemi. Infine si penserà ad un’estensione dell’attuale perimetro per ulteriori e future implementazioni dell’edilizia funeraria canalese.”

