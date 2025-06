Roma. Bellezza, stile, spiritualità della donna, celebrate a “Villa Laetitia” con la stilista Anna Fendi.

Nella splendida residenza della stilista Anna Fendi, il 4 giugno, l’Inner Wheel Club (I.W.C) di Latina e di Viterbo, con i loro presidenti Gabriella Nava e Maria Teresa Batistelli Lecchini,

hanno organizzato l’evento “In compagnia della donna. La bellezza, lo stile, la spiritualità” con cui hanno inteso omaggiare la figura femminile.

I club appartengono all’International Inner Wheel, un’associazione tutta al femminile, nata nel 1924 quando le donne, come mogli, madri e figlie di rotariani, erano escluse dai

Club Rotary strettamente maschili. Oggi, pur condividendo finalità e obiettivi rotariani, l’International Inner Wheel è un’associazione indipendente, una realtà a sé stante, complessa, che collega socie di parecchie nazioni per favorire progetti di servizio, comprensione internazionale, scambi di corrispondenza, contatti, gemellaggi e Convention.

Le finalità dei club, mirano a promuovere la vera amicizia, la pace, l’incontro con altre culture e tradizioni; tendono a incoraggiare e diffondere gli ideali del “service” individuale da offrire alla comunità e alla stessa associazione. Formazione, informazione, supporto al territorio e alla comunità sono attività cardine, volte a favorire la conoscenza dei luoghi e il

benessere delle persone.

Ogni socia conforma a questi principi e valori il proprio modo di essere e di agire. Le attività e le esperienze di promozione sociale e culturale, accumulate dai Club di Latina e Viterbo, sono il frutto dell’impegno, della passione ma anche dei sacrifici che si reggono sull’orgoglio di “appartenenza” che accomuna tutte le socie. In questa occasione i due club hanno riconfermato il proprio segno identitario: impegno solidale, amicizia e convivialità. È in tal senso che hanno voluto esaltare sia la bellezza, che non è solo estetica ma è stile e interiorità, sia la creatività dei giovani che si impegnano ad esplorare il proprio talento.

Le opere dipinte dall’artista Silvio Sangiorgi, anche noto come disegnatore, saggista e poeta, hanno spaziato dalla personale di pittura alla presentazione della pubblicazione

“Silvio Sangiorgi: libro d’arte e di poesia”. Le sue produzioni raccontano la bellezza della donna in tutte le sue sfaccettature: come essere umano, madre, sposa, amica, artista; le donne sono sempre rappresentate come figure reali e universali.

Belle e reali erano altresì le alunne dell’Istituto Vittorio Veneto Salvemini di Latina, che si sono cimentate in una sfilata di moda indossando gli abiti che loro stesse avevano creato. Tutto ha contribuito a rendere la donna icòna di bellezza, eleganza, interiorità consapevole.

Madrina dell’evento è stata la stilista Anna Fendi, che da splendida padrona di casa ha premiato l’impegno dei giovani con una pergamena.

È stato un bell’evento, coordinato e curato da Giovanna Castellitto dell’I.W.C. di Latina. Tutto è terminato con un pranzo consumato all’insegna di una gioiosa convivialità. Erano

presenti: Orietta Lattanzi Ciula, Governatrice “incoming” del Distretto 208, Italia International I.W.; la “past president” del Club di Viterbo, Claudia Testa. Sono intervenuti: Alessandra Morazzano, dirigente Scolastico dell’I.I.S. di Latina; le professoresse Simona Lucia Bozzo, Giorgia Corbi, Fabiola Giorgini, Concetta Grieco; Francesco Vita, studente

universitario.

Anna Maria Onelli