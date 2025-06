Domenica 8 e lunedì 9 giugno vi invito a partecipare al Referendum per sostenere il diritto al lavoro: un voto importante per garantire certezza dei contratti, retribuzioni eque e maggiori tutele.

La premier Giorgia Meloni e il presidente del Senato, Ignazio La Russa, non voteranno: uno sfregio istituzionale ai principi democratici.

Per questo dovremo essere in tanti a recarci alle urne per il referendum. Sosteniamo i valori democratici, contrastiamo la mancanza di cultura civica e di rispetto per gli strumenti elettorali della destra al governo e mettiamo 5 Si per il diritto al lavoro.

Massimiliano Valeriani

Consigliere del PD e Presidente della Commissione Trasparenza alla Regione Lazio