ROMA

Venerdì 6 giugno – ore 18:30

HORAFELIX Caffè Letterario

Via Reggio Emilia 89

Incontro sul tema

ALL’ECCIDO DI VIA FANI MORO NON C’ERA

Presentazione del libro IN VIA FANIIONONC’ERO di Amedeo LANUCARA.

L’Autore si confronterà con Giovanni FURGIUELE presidente Ass. L’Agone Nuovo, e Leonardo de Sanctis/Fefè Editore.

Maria FAZIO leggerà brani dal libro.