EMERGENZA IDRICA A CANALE MONTERANO: 3° GIORNO

Alle ore 6.00 di oggi la situazione nel centro di Canale purtroppo non é cambiata, con mancanza totale di acqua in gran parte delle abitazioni.

– Scuole: Elementari chiuse, tutte le altre aperte.

– Servizio autobotte presente in Piazza del Comune. I pasti mensa saranno non considerati in automatico.

– Alla palestra comunale di Piazza Maria De Mattias possibilitá di bagni e docce dalle ore 6.00 alle 20.00.

– Dalle 6.00 di questa mattina é operativo il COC di Protezione Civile. Le persone anziane, fragili o in difficoltà possono chiamare il 3351570882 per avere informazioni e aiuto.

– Acea Ato2 é informata ogni ora della situazione. Ci dicono che questa mattina proveranno ulteriori manovre tecniche sull’acquedotto per rimuovere possibili sacche d’aria presenti. I livelli presso la cisterna di carica sono buoni.

– Gli Uffici comunali mantengono i soliti orari di apertura.

..IN AGGIORNAMENTO..

COMUNE CANALE MONTERANO