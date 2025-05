I vincitori del Premio EquiLibri VII Edizione: letteratura che unisce e resiste

Anguillara Sabazia – sabato 24 maggio, tra le mura storiche e il verde suggestivo dei Giardini del Torrione, si è svolta la cerimonia conclusiva della settima edizione del Premio Letterario Nazionale EquiLibri, ideato e promosso dall’Associazione Culturale “Piazza Navona” con la direzione artistica di Chiara Ricci. Un evento che ormai si è consolidato nel panorama culturale nazionale, capace di dare voce a storie, emozioni e riflessioni che attraversano generi e generazioni.

L’apertura è stata affidata ai saluti istituzionali del sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo, e della vicesindaca, Paola Fiorucci, che hanno ribadito l’importanza del sostegno delle istituzioni alle iniziative culturali che valorizzano il territorio. La serata è stata condotta dalla stessa Chiara Ricci, accompagnata da Guido Mastroianni, presidente dell’associazione “Saranno Vietresi”.

Oltre trecento opere in gara per sei sezioni in concorso: romanzo, racconti, poesia, saggistica, narrativa per ragazzi e una categoria dedicata ai progetti speciali. Una partecipazione ampia e vivace, che testimonia quanto il Premio EquiLibri sia oggi un punto di riferimento per autori emergenti e affermati.

Accanto ai premi canonici, non sono mancati i riconoscimenti speciali, che hanno arricchito di significato la serata: la Menzione di Merito “Today, We Talk About”, il Premio della Critica “Poetesse: Donne da Ricordare”, la Menzione “Geo Film Festival”, e i Premi Speciali EquiLibri 2025. Questi ultimi assegnati a Massimiliano Morelli, cui è stata simbolicamente dedicata l’edizione, a Massimo Mangiapelo per l’impegno nella valorizzazione della figura femminile, e a Ercole Rocchetti per la sua carriera di giornalista e documentarista.

Per la sezione Romanzo ha trionfato Circe. Una metamorfosi inaspettata di Alessandra Muschella (Edizioni Helicon), mentre per la Poesia si è distinto Il tempo e la cenere di Giovanni Nacca (Edizioni Il Faggio). Nella Narrativa per ragazzi, il secondo premio è stato conferito a Le BugiStorie di Daniela Costamagna, Alessandra Piscia e Maria Diletta Quadrini (Morphema Editrice).

Tra i Racconti, è stato premiato Scacco alle emozioni di Genny Sollazzi (Lupi Editore), e per la Saggistica ha brillato Film come Requiem di Alessandro Izzi (Edizioni Helicon).

Due ulteriori riconoscimenti speciali hanno evidenziato il legame tra cultura e impegno civile: il Premio della Critica – Spacciatori di Cultura, conferito a Sfogliando il tempo di Gabriella Paci, e il premio al Centro Antiviolenza “Federica Mangiapelo”, una realtà attiva e simbolo di lotta contro la violenza di genere.

In un tempo in cui spesso prevale la superficialità, il Premio EquiLibri riafferma il valore profondo della letteratura come strumento di conoscenza e resistenza culturale.

Tra romanzi, racconti, poesie e saggi, l’edizione 2025 ha celebrato l’impegno autentico degli autori contemporanei, in un’atmosfera carica di emozione, condivisione e partecipazione.

Presente anche l’associazione culturale L’agone nuovo, testimone attiva dell’importanza di promuovere e raccontare eventi che valorizzano il territorio attraverso l’arte e la scrittura.

Paola Forte